Reunião de Chanceleres do G20 será na Marina da Glória, hoje e amanhãAlexandre Macieira/Rio CVB

Publicado 21/02/2024 05:00

O Rio de Janeiro reafirma mais uma vez que é a cidade brasileira mais reconhecida do planeta e o mais relevante centro de decisão da elite de poder mundial. A cidade maravilhosa recebe hoje (21) e amanhã (22) a Reunião de Chanceleres do G20. O encontro com representantes das maiores economias do mundo acontece na Marina da Glória e deve ter a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken; do chanceler russo, Sergei Lavrov; além de ministros das Relações Exteriores e representantes dos países que compõem o G20 e de dois blocos econômicos, União Africana e da União Europeia. Só acontecimento já carimba o Rio pela sua importância reconhecida por todos.

Miguel Pereira: escolha sem surpresa

Prefeito André Português está de olho nas eleições - Secom

Prefeito André Português está de olho nas eleiçõesSecom

A movimentação nesse início de ano eleitoral segue intensa na política de Miguel Pereira. O prefeito André Português já garantiu apoio do PP para a pré-candidatura de seu vice, Pedro Paulo Quinzinho. O objetivo do atual mandatário é que o próximo a assumir o cargo continue seu trabalho. A aliança foi oficializada em encontro com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e o deputado federal Dr. Luizinho.

Evangélico progressista entra na disputa

Artistas e lideranças lançaram manifesto de apoio à pré-candidatura de Wesley Teixeira à prefeitura de Duque de Caxias. Chamado de "Um filho do povo contra o filho dos Reis", o documento tem mais de 80 assinaturas. É o primeiro movimento agrupado de apoio a uma pré-candidatura de um evangélico do campo progressista no município.

Ocupação hoteleira no Desfile das Campeãs

A ocupação hoteleira no município do Rio no fim de semana do Desfile das Campeãs teve uma média de 69,07% dos quartos reservados para os dois dias, segundo divulgou o HotéisRIO. A região de Leme/Copacabana foi a mais procurada, com 82,23%, seguida por Ipanema/Leblon (70,04%), Flamengo/Botafogo (68,79%), Barra/Recreio (60,01%) e Centro (57,83%).

PICADINHO

Escritora Adriana Sussekind lança o livro "Aconteceu em Copacabana", onde o bairro é protagonista de 40 contos, com personagens reais e fictícios.



Associação de Negócios do Brasil pretende dobrar meta de arrecadação em 2024. No ano passado, foram realizados negócios que totalizaram mais de R$ 1 milhão, conectando empresários e investidores, somente no estado do Rio.



Teatro Rival Petrobras será palco da despedida do espetáculo "Buraco de diversões", comemorativo dos dez anos do coletivo Buraco Show, no dia 8 de março.