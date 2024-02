Publicado 18/02/2024 05:00

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) divulgou um levantamento do trabalho realizado para o Carnaval 2024 na Marquês de Sapucaí. A entidade encontrou 96 irregularidades relacionadas à ausência de responsáveis técnicos habilitados para serviços como execução de obra, projeto de prevenção e combate a incêndio e projeto de instalações elétricas. "A fiscalização inteligente é a preventiva, exatamente o que o CAU/RJ fez na Marquês de Sapucaí. Fizemos vistorias e um levantamento de todos os camarotes. Os espaços que apresentaram algum tipo de irregularidade foram comunicados para que apresentassem toda a documentação pertinente. Desta forma, o exercício legal da profissão está garantido", explicou Sydnei Menezes, presidente do CAU/RJ.

Africanos em alta nos enredos e nos camarotes

Matheus de Sá, Cláudio Castro e Sandro Capadócia - Cláudio Miranda

O presidente do Comitê Afro do MDB-Rio, Sandro Capadócia, circulou no sambódromo do Rio de Janeiro, no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, com o cônsul de Angola, Matheus de Sá. Capadócia fez questão de apresentar o diplomata para o governador Cláudio Castro e equipe, no camarote do Governo. Segundo o presidente do Comitê Afro, "esta é a hora de estreitar os laços culturais e diplomáticos do estado do Rio de Janeiro com Angola".

Depois da folia, hora de achar emprego

O “Sine Mais Perto de Você”, que ajuda a população no cadastramento para vagas no mercado de trabalho, e o “Espaço do Empreendedor Mais Perto de Você”, que facilita a instalação de empresas para quem quer empreender, ambos projetos da Prefeitura de Nova Iguaçu, estão de volta. Eles serão retomados a partir do dia 21, no Jardim Parque Estoril, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Terras de Marambaia.

Petrópolis: Pagamentos pendentes a Hospitais

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, iniciou a regularização do pagamento aos hospitais que prestam serviço ao SUS. Bomtempo assumiu o governo no fim de 2021 e está pagando débitos deixados pela administração anterior. São R$ 4,3 milhões com o Hospital Clínico de Corrêas, R$ 3 milhões com a Sociedade Médico-Hospitalar (SMH) e R$ 1,6 milhão com o Hospital Santa Teresa. O município reclama que estão havendo atrasos de repasses por parte do Governo do Estado.

PICADINHO

Festival “DiversiFest-Batalha das Ruas”, no próximo dia 25, na Arena Dricró, na Penha, vai reunir artes, cultura e música. Evento ainda contemplará os três melhores artistas populares com prêmios de até R$ 5 mil.



Cantora carioca Clarissa Chaves grava no fim de fevereiro clipe do single "21", com direção de Vinícius Azevedo e produção de Paula Ramagem.



Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador lança, no dia 19, o sistema Fundo de Garantia Não Depositado para ajudar trabalhadores a acompanharem e recuperarem seu dinheiro não depositado.