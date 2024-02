Publicado 13/02/2024 05:00

Os deputados bolsonaristas Filippe Poubel e Alan Lopes, ambos do PL, estão prestes a dar dor de cabeça para Cláudio Castro e para os aliados que integram a base de sustentação do governador na Assembleia Legislativa. Em vídeo que circula nas redes sociais, Poubel informou que ele e Lopes protocolaram pedido de abertura de uma CPI para investigar suposta corrupção no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária. O alvo direto é "derrubar" a secretária Maria Rosa Nebel, disse. "Nós temos material suficiente", garantiu Poubel. A iniciativa dos parlamentares pode constranger o governador, já que o mais prudente seria fazer chegar ao Executivo os documentos e não levar o caso a público. Procurada, a secretária não quis dar declarações, mas disse que "sempre está à disposição da Alerj para qualquer esclarecimento".

Turistas: Transporte ilegal de olho na volta para casa

Deputado Dionísio Lins pediu que se intensifique fiscalização - Divulgação

Uma parte dos turistas retornam para seus destinos antes do Desfile das Campeãs no próximo fim de semana. Por causa disso, o presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins (Progressista), solicitou ao titular da Superintendência Executiva de Táxis e Transporte Individual (SEET), Coronel Baracho, que intensifique as operações de fiscalização principalmente no entorno do Sambódromo, rodoviárias e aeroportos. Estas são áreas onde aumenta a circulação de táxis piratas e carros particulares querendo faturar em cima dos milhares de turistas que circulam pela cidade.

Financiamento subsidiado para reforma de casa

Várias tentativas de ajuda a moradores que perderam tudo na tempestade de janeiro circulam na Alerj. O deputado Vinicius Cozzolino apresentou um projeto de lei que propõe a criação de um programa de doação de materiais de construção para vítimas de desastres naturais no estado. Além da doação direta de materiais, a proposta inclui a possibilidade de o Poder Executivo estabelecer uma linha de financiamento, oferecida em condições facilitadas, com taxas de juros subsidiadas.

Cuidado com animais nas estradas

Todo cuidado na volta para casa. A Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), mapeou as áreas de maior risco para os animais e a distribuição geográfica dos atropelamentos nas estradas. Os dados são coletados pelo aplicativo "RJ é o Bicho". Os mais atropelados em rodovias são o gambá de orelha preta, a capivara e o ouriço-cacheiro.

PICADINHO

O Rio de Janeiro foi o quinto destino mais procurado globalmente na plataforma Booking para o período do Carnaval. Fica atrás apenas de Dubai, Paris, Londres e Barcelona.



Portelense, o prefeito Eduardo Paes se acabou também no desfile do Salgueiro. Ele desfilou pertinho da frisa cumprimentando todos os que lhe dirigiam a mão.



Secretaria Municipal de Saúde do Rio abriu mais um polo de atendimento para pacientes com dengue, em Botafogo, no Super Centro Carioca de Vacinação.