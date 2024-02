Publicado 10/02/2024 05:00

A investigação da Polícia Federal que atravessou o caminho do deputado federal Carlos Jordy (PL) foi o mais recente acontecimento político que agitou Niterói. Ele é pré-candidato ao posto hoje ocupado por Axel Grael. O outro assunto que será tema durante os debates que antecedem a eleição para prefeito da cidade é a construção da linha 3 do Metrô. Um traçado planejado que ligaria o Rio de Janeiro a Niterói, que precisaria cruzar a Baía de Guanabara, presumivelmente debaixo d'água. A Linha 3 (Arariboia Visconde de Itaboraí) está atualmente em processo de licitação e ligará a estação Arariboia (no centro de Niterói) até Guaxindiba em São Gonçalo, na região metropolitana.

Sambódromo e o "Cantinho da Descompressão"

O setor 13 da Sapucaí está com abafadores de ruídos para pessoa com deficiência com sensibilidade sensorial. Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que distribui os protetores individuais, objetivo é fazer com que elas se sintam mais calmas e relaxadas, mesmo em ambientes com muito barulho, como o desfile das escolas de samba. "Esse espaço tem a finalidade de proporcionar às pessoas com deficiência mais conforto para vivenciar a experiência da Frisa do Setor 13", disse a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck.

Lei Seca no Carnaval

Agentes da Lei Seca atuam nas ruas em todos os dias de folia. - Magno Segllia / Arquivo / SEGOV

Agentes da Lei Seca atuam nas ruas em todos os dias de folia.Magno Segllia / Arquivo / SEGOV

Muita gente não se ligou a um detalhe do Plano de Operação do Carnaval do Governo do Estado. A Operação Lei Seca disponibiliza 100 agentes para atuar nas ruas durante o período de Carnaval, com fiscalização durante o dia. No Sambódromo, há teste de bafômetro nos motoristas dos carros alegóricos dos grupos Ouro e Especial. Já nas ruas e estradas, blitzes diurnas e noturnas fazem parte das ações, além do uso de drones para auxiliar e evitar a fuga e troca dos condutores dos veículos interceptados.

A volta do banho de mar a fantasia na Ilha

O empresário Lincoln Donato, criador do Movimento "Ilha do Governador Merece Mais", está mobilizando os moradores para trazer de volta ao bairro o banho de mar a fantasia, evento carnavalesco que acontecia na praia da Bica, onde os foliões dos blocos desfilavam de papel crepom. Este evento se tornou parte do calendário oficial do município do Rio através da lei orgânica 5454/12. O alerta é que, se voltar, o material seja biodegradável para não maltratar a natureza.

PICADINHO

As rodovias federais dentro do estado do Rio de Janeiro tiveram 316 mortes e 6.421 pessoas feridas durante todo o ano de 2023. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal.

Moradores de Campo Grande são os que mais consomem cerveja no Rio, chegando a gastar R$ 140 milhões por ano. Em seguida vem Copacabana (R$ 106 milhões). Dados são da Geofusion.

Shopping Nova América promove Bailinho de Carnaval do Tijolinho e Feijoada na Rua do Rio todos os dias de folia.