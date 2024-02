Publicado 09/02/2024 05:00

No curso de um dia agitado por conta das prisões feitas pela Polícia Federal, nos bastidores do poder, amigos do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, garantem que no Rio de Janeiro ele se transformou na maior força política do Estado. Eles dizem: "ele é nosso He Man", superherói dos desenhos. Paparicado pela Justiça ao ponto de receber a alta condecoração "Colar do Mérito Judiciário", sua influência parece estender também pelos salões do Palácio Guanabara. Quando dito que tem ascendência sobre as decisões do Governador Cláudio Castro, Bacellar desvia o rumo. Em seu discurso de abertura do ano legislativo da Alerj, no Palácio Tiradentes, o presidente Rodrigo Bacellar reforçou a importância da "harmonia dos poderes". Mas quem tem a força é ele.

Cadastramento para facilitar socorro a desabrigados

Tablets são usados pela Secretaria Municipal de Habitação. - Crisani Severo

Os tablets comprados em outubro pela Secretaria Municipal de Habitação já estão em uso. O secretário Patrick Corrêa disse que graças ao equipamento houve o cadastramento de centenas de famílias que terão de deixar o Parque Colúmbia, na beira do Rio Acari, após sofrerem com as fortes chuvas de janeiro. Os aparelhinhos salvam numa nuvem interna os dados sobre localização, renda e composição das habitações, agilizando a tomada de decisões, o que elimina o retrabalho.

Oposição não samba na Sapucaí

O vereador Dr. Marcos Paulo, assim como a bancada do PSOL na Câmara Municipal do Rio, também devolveu os convites do camarote no Sambódromo, destinados aos membros do legislativo municipal para assistirem aos desfiles na Sapucaí. Segundo o vereador da causa animal, existe um conflito de interesses e ele lembra que o partido de esquerda é oposição à gestão de Eduardo Paes e a forma como é conduzida atualmente a organização dos desfiles, com preços nada democráticos e não acessíveis ao povo.

Movimento pró-Guarda Municipal Armada no Rio

Um grupo de empresários cariocas apoiados pelo General Eduardo Pazuello se mobilizou em torno de um movimento que pede aos vereadores do Rio que votem pelo aumento do contingente de guardas municipais de 7 mil para 12 mil integrantes. E que eles possam andar armados, depois de passarem por um treinamento de capacitação. A recomendação é que a Câmara aprove a mudança ainda este ano.

PICADINHO

Estação Central do Brasil da Supervia ficará aberta continuamente do início da operação de sexta-feira de Carnaval (9) até terça-feira (13). Na operação das madrugadas, todas as outras estações do sistema ferroviário funcionarão somente para desembarque de passageiros.



Sede do Grupo Pela Vidda-RJ será palco, hoje (9), do lançamento da campanha de Carnaval "Verão, Folia e Prevenção combinada", em parceria com o Ministério da Saúde



Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o Instituto Vital Brazil estão intensificando esforços para controlar aparecimento de escorpiões na região de Porto Real.