Deputado federal Otoni de Paula é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro - Reprodução

Deputado federal Otoni de Paula é pré-candidato à Prefeitura do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 08/02/2024 05:00

O deputado Otoni de Paula (MDB) é pré-candidato à prefeitura do Rio. Muita gente pergunta se o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia apoiá-lo. Ele próprio responde: "Tive a honra de estar ao lado de Bolsonaro nos grandes e piores momentos. Nunca tive um cargo sequer. Mesmo sendo vice-líder, tive coragem de fazer críticas quando entendi que ele estava sendo mal assessorado. Nunca precisei estar no seu partido para ser fiel politicamente. Em 2018, eu era PSC e, em 2020, fui para o MDB com seu conhecimento, pois, disse a ele que queria ser prefeito do Rio. Nunca condicionei esse meu desejo de mudar a história política da minha cidade ao apoio direto do presidente Bolsonaro. Não há nada mais normal do que ele apoiar uma opção de seu partido. Seja quem for, desejo boa sorte. Temos um adversário comum".

Zinho é perigoso pelo que sabe

Miliciano Zinho prestará depoimento na Justiça. - divulgação

Miliciano Zinho prestará depoimento na Justiça.divulgação

O miliciano Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, apontado como o mais poderoso chefe paramilitar do Rio de Janeiro, é vigiado dia e noite na unidade do complexo de Bangu, onde está preso. E, atualmente, ele vive o seu momento de contrição e de fé absoluta. Ele passa suas horas lendo a bíblia sagrada. Hoje (8) ele prestará depoimento. Não há medo de fuga, mas o que ele possa dizer em juízo.

Vereador do Novo recusa mordomia

O pré-candidato à Prefeitura do Rio, Pedro Duarte (Novo), pelo quarto ano seguido, recusou, por ofício, os convites oferecidos pela Câmara Municipal do Rio a todos os vereadores que quiserem acompanhar o desfile na Sapucaí, abrigados no camarote da Casa Legislativa. "Um eventual aceite e uso dos ingressos prejudicaria a imparcialidade do trabalho de fiscalização a ser desempenhado", disse Duarte.

Mais mulheres pilotam VLT

Quatro mulheres se formaram como operadoras de trens do VLT carioca essa semana. Cargo tradicionalmente ocupado por homens tem atraído, cada vez mais, o público feminino. No momento, há 10 vagas abertas e as inscrições podem ser feitas até hoje (8) no Portal de Vagas CCR.

PICADINHO

Bairro do Jacarezinho, no Rio, acumulou 20 tiroteios/disparos de arma de fogo em janeiro de 2024, segundo Instituto Fogo Cruzado. Número é o maior dos últimos oito anos.



Aeroportos da Infraero esperam 118 mil passageiros durante feriado de Carnaval. No Santos Dumont, são estimados 101,5 mil viajantes em 906 voos programados.



Caxias Shopping realiza feira agroecológica neste fim de semana (10 e 11), das 12h às 18h. Evento reúne produtores rurais com oferta de alimentos in natura e produtos artesanais.