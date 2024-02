Publicado 02/02/2024 05:00

Em resposta a postagens recentes com conteúdo de ódio dirigidas à modelo e influenciadora Maju de Araújo, vítima de ataques de cunho sexual e capacitista, surge projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Fred Pacheco (PMN) para coibir este crime. A proposta destaca a urgência de regulamentações para conter o assédio online dirigido a pessoas com deficiência. Com quase 900 mil seguidores no Instagram, ela já desfilou nas passarelas da Europa. Maju é referência na luta pela inclusão. "É inacreditável que em tempos como os de hoje ainda precisemos criar leis para combater atos repugnantes como o assédio online", disse o deputado. O projeto agora segue para análise na Casa Legislativa, representando um esforço significativo na construção de um ambiente digital mais justo e inclusivo.

Distância providencial de Paulo Marinho

Paulo Marinho prefere se manter longe ao que se refere a Bolsonaro. - Leco Viana/Divulgação

O ex-presidente do PSDB do Rio de Janeiro, suplente do senador Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho, foi perguntado se ele esperava que a Polícia Federal fosse investigar Carlos Bolsonaro sob a acusação de estar por trás da "Abin paralela". Ele foi categórico: "Não quero me meter nisso, não!". Indagado se o seu amigo e ex-ministro Gustavo Bebianno comentou com ele sobre a existência da tal Abin, a resposta de Marinho foi mais curta ainda: "Não!". Pano rápido.

Deputado: "Carnaval virou festa da elite"

Autor da lei que tornou o sambódromo Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Dionísio Lins (Progressista) foi procurado por representantes da Liga RJ, responsáveis pela organização dos desfiles da escolas de samba da Série Ouro, que demonstraram descontentamento com a "falta de sensibilidade" da direção da Liesa que praticamente acabou com a venda das cadeiras e frisas. "Mesmo tombado, vejo que o sambódromo está deixando cada vez mais o povão de fora da Festa de Momo, uma verdadeira covardia!”, disse.

Todos os ovos num só cesto

O deputado Felipinho Ravis (SDD) destinou todas as suas emendas para projetos nas áreas de educação, cultura e saúde de Nova Iguaçu. Ao todo, R$ 2,7 milhões serão investidos na criação de laboratórios de arte em alguns CIEPs do município e na reforma do teatro do Instituto de Educação Rangel Pestana. Ravis também destinou emendas para o aperfeiçoamento da Política Pública Cultural e para a implantação de uma Unidade Básica de Saúde no imóvel onde antes funcionava o CIAM Baixada.

PICADINHO

Sesc RJ abre inscrições para edital que vai destinar R$ 36 milhões a projetos culturais de todo o país para a sua programação em 2025. São R$ 6 milhões a mais que edição anterior.



DiversiGames, projeto de inclusão social sobre jogos eletrônicos e tecnologia digital, foi escolhido como iniciativa brasileira para ser apresentada no South by Southwest, em março, no Texas (EUA).



Artista visual indígena Uýra apresenta, no dia 7, às 18h, palestra "A Árvore que anda", sobre violências sociais, biológicas e naturais. Evento faz parte da instalação Casa Comum, em exibição no Futuros - Arte e Tecnologia, no Flamengo.