Publicado 27/01/2024 05:00

O Instituto de Segurança Pública fez um levantamento que mostrou que, em 2023, no estado do Rio, 34 vítimas de ultraje a culto religioso procuraram uma delegacia de polícia para registrar o crime. A tipificação criminal é determinada pela ridicularização pública, impedimento ou perturbação de cerimônia religiosa. Segundo o deputado estadual Átila Nunes, que é presidente da CPI da Intolerância Religiosa na Alerj, "a Decradi [Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância], desde a sua implantação em 2018, registrou 2 mil e 22 casos de crimes de intolerância, dos quais 52% foram de racismo, incluindo o religioso. Saliente-se que é grande o número de vítimas que não procuram as outras delegacias, onde ocorrem registros equivocados. É comum policiais fazerem o registro de 'briga de vizinhos' para casos inequivocamente de intolerância religiosa".

Bandeira virou "deputado caixeiro viajante"

Deputado Eduardo Bandeira de Mello tem percorrido o estado do Rio. - Reprodução / redes sociais

O deputado Bandeira de Mello (PSB) está gastando sola de sapato. Nesta semana, ele esteve em Araruama com a prefeita Lívia de Chiquinho (REP). Em seguida, com Cláudio Chumbinho (REP), de São Pedro da Aldeia. Depois, visitou Iguaba Grande e as obras do futuro restaurante panorâmico da cidade acompanhado do prefeito Vantoil Martins. E encerrou o "tour" em Cabo Frio, onde se reuniu com a prefeita Magdala Furtado, que anunciou a saída do PL.

Turismo de aventura depois das chuvas

Os hotéis de Resende estão esperando passar o período das chuvas para voltar a investir no turismo de aventura, como escalada, montanhismo, voo livre, paraquedismo e rapel. Para incrementar, será feita uma limpeza no entorno da Cachoeira da Fumaça, que é considerada a maior do estado. A região de Visconde de Mauá, conhecida como a "joia da Serra" também receberá investimentos.

Vereadores populares e informais

Dos 20 vereadores da Câmara Municipal de Mesquita, 13 são conhecidos pelos sobrenomes: Marcel Taí Gostei, Sancler Nininho, Marcelo Radar, Thiago Barbante, Dudu 2d, Ana Gêmeas, Diogo Talento, Renan Bolinha, Zé Chaleira, Vinny É Nós, Pebo Pinheiro, Josué Pipas, Russo do Radiador.

PICADINHO

Colégio Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, está com inscrições abertas para Educação de Jovens e Adultos até quarta-feira (31). Interessados devem entrar em contato pelo telefone (21) 2545-9900 ou enviar mensagem no Whatsapp para (21) 99111-4482.

Receita Federal doa mais de 29 toneladas de roupas para Duque de Caxias após situação de calamidade pública. Material foi apreendido em ações de fiscalização realizadas no Porto de Itaguaí.

Ava Galleria Rio apresenta, até 4 de fevereiro, a exposição "Múltiplos Aspectos do Olhar", no Cassino Atlântico, em Copacabana, com artistas de diversos países e curadoria de Edson Cardoso.