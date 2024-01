Publicado 25/01/2024 05:00

A imposição da escolha do nome para disputar a sucessão do prefeito do Rio, Eduardo Paes, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro está rachando a estrutura do Partido Liberal por dentro. O senador Carlos Portinho já tem convite de 5 partidos caso queira deixar o PL. Existe uma expressão gaúcha popularizada por Brizola que diz que "costear o alambrado é o gado que ameaça passar para a estância vizinha". Perguntado se sua intenção é ser candidato a prefeito do Rio, ele respondeu: "Ninguém é candidato de si mesmo. Trabalho há 6 meses pela construção de uma coligação que seja capaz de tirar votos do Eduardo Paes e dar uma alternativa ao eleitor. Qualquer candidato que queira disputar, seja do PL, o Ramagem, eu, ou qualquer outro, tem que dialogar com os atores políticos, partidos e com a cidade e o eleitor. Sou de agregar e não dividir".

Ah, se esta mesa falasse!

Políticos de Mesquita, de diferentes partidos, se encontram. - Leitor da coluna

A orelha de muita gente anda queimando até agora. Principalmente os políticos do município de Mesquita, área metropolitana do Rio. Em torno de uma mesa animada, Leonardo Rodrigues (Podemos), segundo suplente do senador Flávio Bolsonaro; o deputado estadual Renato Miranda (PL), irmão do prefeito da cidade, Jorge Miranda; o vereador de Mesquita, Marcel (Pros); e Dr Luiz Cláudio, pré-candidato a prefeito de Mesquita pelo PT. O encontro foi apelidado por frequentador que ouviu tudo como "galeto na brasa".

A corrida dos servidores da Alerj

O inédito Circuito Alerj, de 5km, acontecerá no dia 10 de março e terá partida/chegada no Palácio Tiradentes passando pela Roda Gigante do Porto Maravilha. A promoção está aberta à participação de servidores da Casa, dependentes, parentes e amigos. A atividade terá 400 vagas para funcionários e mais 100 para seus agregados. O circuito também irá oferecer a possibilidade de caminhada de 3km para os iniciantes. Todos os inscritos com participação confirmada receberão um kit contendo camisa, numeração de peito com chip, viseira e sacola.

Região castigada pela falta de luz

Moradora da Ilha do Governador, a vereadora Tânia Bastos (Republianos) garante que a interrupção do fornecimento é de "pelo menos dez horas por dia, em toda a região". Unida às associações de moradores e comercial, preparou um abaixo-assinado com 5 mil assinaturas e protocolou ontem no MP. "Não se trata de uma guerra contra a Light e sim uma tentativa de sobrevivência, por parte dos moradores, ainda mais, nesse calor, principalmente os autistas e pessoas acamadas que precisam da energia para manter seus aparelhos", diz ela.

PICADINHO

Sétima edição do Almanaque Carioquice é lançado hoje (25) no Clube Marimbás. Publicação é uma parceria do Instituto Cultural Cravo Albin e da Insight Comunicação e destaca um roteiro que foge do tradicional e ressalta a vocação da cidade para reunir gente em vários espaços.



Festival "A música Cantando a Nossa História. Um Rio de Sons" homenageia a atriz e cantora, Zezé Motta pelos seus 80 anos em 2024, no próximo sábado (27), às 19h, no teatro Marlice Margarida da Cunha, em Queimados. Entrada franca. Distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo.



Lona Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu, vai receber no próximo dia 3 o show "Zé Tobias, 96 anos de uma voz brasileira". O espetáculo com o cantor e compositor Zé Tobias terá como convidados especiais Altay Veloso, Paulo César Feital e Rubinho Jacob.