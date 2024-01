Publicado 20/01/2024 05:00

Nos bastidores, o Deputado Dr. Luizinho (PL) tem sido eficiente nas conversas ao pé do ouvido com políticos do Centrão que já estão costurando o nome que será o novo presidente da Câmara em substituição ao atual, Arthur Lira. O curioso é que o próprio Lira que vetou alguns interessados não foi contra as pretensões de Luizinho. Ao contrário, o estimulou a continuar tateando o terreno. Em setembro, Luizinho anunciou que havia conseguido para o Rio de Janeiro R$ 41 milhões para reforçar os equipamentos das UPAs e equipar todas as 24 unidades com tomografia computadorizada a um custo unitário de R$ 150 mil. A primeira entrega foi o aparelho para a UPA de Nova Iguaçu, no bairro Botafogo, na Baixada Fluminense. A ideia é não perder o foco no Rio, onde fica sua base eleitoral.

Aumento do faturamento online

Vendas por pequenas e médias empresas online do Rio surpreendeu. - Pixabay

Pequenas e médias empresas online do estado do Rio faturaram R$ 249 milhões em 2023, 31% a mais do que em 2022. No período, foram vendidos 4,3 milhões de produtos, superando a quantidade do ano anterior em 48%. Os dados são da 9ª edição do NuvemCommerce, estudo anual sobre comércio eletrônico. O ticket médio por compra foi de R$ 212,60 no estado. Os segmentos que mais venderam foram os de moda (R$ 90,5 milhões), acessórios (R$ 25,5 milhões) e joias (R$ 18 milhões).

Ministério Público aperta o cerco contra roubo

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação contra a União e as autarquias federais Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para que os órgãos implementem protocolos, rotinas e procedimentos eficazes para proteção de bens do patrimônio histórico e cultural brasileiro, em especial para prevenir e reprimir furto, roubo e tráfico de bens.

Comércio cadastrado em torno do sambódromo

A Secretaria de Ordem Pública anunciou nesta semana os 250 ambulantes sorteados (70 para regulares e 180 para o cadastro de reserva) que atuarão em pontos físicos, food trucks e bike trucks nas imediações da Marquês de Sapucaí durante o Carnaval. O número de inscritos bateu o recorde no sorteio online e chegou, em 2024, a 2.562 pessoas. No ano passado foram 1.822.

PICADINHO

Mercado Municipal de Niterói realiza, hoje (20), 1º Encontro de Fuscas. Evento será de 9h às 21h. Data é a mesma que, em 1959, teve início a produção do carro no Brasil e virou Dia Nacional do Fusca.



SuperVia recebe donativos para vítimas de enchentes no Rio na Estação Central do Brasil até dia 2 de fevereiro. Podem ser doados alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal e limpeza.



Carioca Shopping, Via Parque, Recreio Shopping, Shopping Grande Rio e Passeio Shopping vão arrecadar, até 9 de fevereiro, materiais escolares que serão doados para crianças em vulnerabilidade social.