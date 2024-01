Publicado 14/01/2024 05:00

Alguns tutores decidiram levar os seus pets para assistir aos ensaios das escolas de samba na Sapucaí. Verão e Carnaval exigem cuidados especiais com os animais. Tem gente que acha que tosar o pelo do bicho é um alívio para eles. O especialista em comportamento animal, Cleber Santos, da Comport Pet, discorda: "eles possuem pelagem "inteligente" que pode se adaptar a diferentes temperaturas. Use protetor solar, mas não o de humanos. Nunca deixe seu pet em um local fechado como um carro". O deputado Marcelo Queiroz que tem defendido a causa animal lembra que “muitas pessoas gostam de levar os animais para todos os lugares, mas para garantir a saúde dos bichinhos é preciso levar em consideração a temperatura nesses passeios e a disponibilidade de água. A legislação protege os animais em caso de maus-tratos e as pessoas precisam estar atentas”.

Eles gostam de Carnaval e caem no samba

Tarcísio Motta - Divulgação

Folião apaixonado pela Portela, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), não perde oportunidade de badalar o Carnaval. O deputado federal Washington Quaquá, que comanda escola de samba em Maricá, é outro que entrou no mesmo bonde. E temos outro nome tradicional que pretende "quebrar tudo" este ano: o deputado Tarcísio Motta, que até já anunciou a data da festa de aniversário, quando apresentará sua fantasia 2024.

IPTU com desconto em Itaguaí (1)

A prefeitura de Itaguaí prefere receber o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2024 integral no seu caixa do que a opção parcelada a perder de vista. Os contribuintes que optarem por pagar a cota única até o dia 26 de janeiro terão um desconto de 12%. Já aqueles que pagarem até o dia 26 de fevereiro ganharão abatimento de 5%.

IPTU reduzido também em Arraial (2)

A prefeitura de Arraial do Cabo também está empenhada em aumentar a arrecadação antecipada na cidade e, por isso, facilitou para o contribuinte a tabela de pagamento do IPTU 2024. Quem pagar em cota única até 9 de fevereiro terá um desconto de 10%; até 8 de março, 7%; e até 10 de abril, a redução será de 5%.

PICADINHO

Roda de Samba Fala Meu Povo recebe no dia 20, às 12h, os cantores Toninho Geraes e Tiãozinho da Mocidade em comemoração ao Dia de São Sebastião. Evento será na Rua Matriz de Camaragibe, 153, em Padre Miguel.



Espetáculo "Djavanear - Um Tanto Flor, Um Tanto Mar", que celebra a obra de Djavan a partir dos afetos, sob o olhar feminino, está com temporada até 4 de fevereiro no Sesc Copacabana.



Cidade das Artes promove evento Colônia de Férias Literárias com contação de histórias e oficinas literárias e de desenho, de 16 a 19 de janeiro. Atividade é gratuita e para crianças de 4 a 12 anos.