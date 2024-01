Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL) lança pré-candidatura com apoio de outras legendas - Divulgação

Publicado 11/01/2024 05:00

A ideia é montar uma festa em grande estilo. Em evento que promete reunir as lideranças locais de pelo menos 10 partidos aliados, o prefeito Capitão Nelson (PL) lança a sua pré-candidatura à reeleição na segunda-feira (15), no Clube Mauá, em São Gonçalo. Entre as legendas, estão confirmadas as participações de dirigentes e pré-candidatos a vereador do PL, PP, Avante, União Brasil, MDB, Solidariedade, Cidadania/PSDB, Podemos, Patriota e PMB. Os aliados dizem que a estratégia bolsonarista do início do seu mandato deu certo. E que o prefeito quer fechar seu governo com mais de 70% de aprovação. O embate na cidade poderá reeditar a disputa de direita contra esquerda.

Instalação de ar-condicionado nas escolas é urgente

Mais de R$ 815 mil serão destinados à aquisição de ar-condicionado. - Reprodução / Freepik

Por iniciativa da deputada estadual Índia Armelau (PL), serão destinados mais de R$ 815 mil para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos de ar-condicionado modelo Split, que consomem menos energia elétrica, para a instalação nas escolas estaduais. O recurso é oriundo de emendas impositivas apresentadas ao orçamento deste ano (LOA 2024) na Alerj. A prioridade serão unidades escolares que atendem pessoas com deficiência.

Novos equipamentos para agricultura familiar

A Emater-Rio começa o ano com reforço em sua frota de veículos. A ação do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, ajuda na implementação de políticas de enfrentamento à fome e à pobreza rural no país. Os carros irão facilitar a emissão de documentos para agricultores familiares, a articulação entre produtores e a comercialização das produções rurais.

Guias para autistas precisarão de cursos

Órgãos e entidades de turismo do Estado do Rio deverão promover cursos de capacitação para atendimento às pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA). A lei de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro (PSD) foi sancionada pelo governador Cláudio Castro há um mês. Como ainda não se tem regulamentação de como eles irão funcionar, só serão realidade no Carnaval 2025.

PICADINHO

Sobrinha-neta de Guimarães Rosa, Renata de Abreu lança seu primeiro livro, "Ayurveda, modo de viver e suas origens", no próximo dia 16, às 18h, no Copacabana Palace.



Firjan SESI está com inscrições abertas para Colônia de Férias 2024 para faixa etária de 4 e 14 anos. Atividades acontecem entre 15 e 26 de janeiro em 16 unidades Firjan SESI do estado do Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas até amanhã (12).



Inea celebra hoje (11), no Museu do Amanhã, os seus 15 anos de existência. O órgão foi criado em 2009 a partir da fusão entre a Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente (Feema), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF).