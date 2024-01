Publicado 05/01/2024 05:00

A troca do vice-governador Thiago Pampolha do União para o MDB é uma mudança de escala na cabeça dele. É bom que se lembre que a nova agremiação tem águia de bico aberto: Washington Reis. Se o prefeito Eduardo Paes arrebentar de votos se torna um fortíssimo concorrente ao Palácio Guanabara. Não adianta o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, ameaçar Pampolha dizendo que "Quem deseja olhar muito para o futuro acaba esquecendo de cuidar do presente". Pampolha tem radar. Paes, Pampolha e Bacellar são jovens mandando para casa a velha guarda. Eles querem tudo, inclusive opinar na escolha de senadores em 2026. O experiente ex-deputado Miro Teixeira considera "desolador" assistir a política fluminense se dedicar ao varejo e não a um "programa de Governo para o Rio". A vida é assim. O governador Cláudio Castro quer colar em Flávio Bolsonaro e ser o senador número 2. Pode ser que lhe reste a Câmara Federal.

"Abacateiro da Lagoa" sob risco

Pé de abacate é ameaçado de corte para dar lugar a uma bilheteria. - Arquivo pessoal

Pé de abacate é ameaçado de corte para dar lugar a uma bilheteria.Arquivo pessoal

Denúncia de corte de árvores centenárias feita pelo jornal O Dia no fim do ano passado levou a Prefeitura do Rio a multar e paralisar as obras de construção de um quiosque próximo ao Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A reforma já foi retomada. Nos primeiros dias de 2024 foi informado aos comerciantes do entorno que eles iriam retirar o pé de abacate plantado pela Fundação Parques e Jardins para construírem a bilheteria do local. As árvores normalmente atingem seu pico de produtividade entre os 10 e 20 anos de idade. O setor de Patrimônio da Prefeitura negou que haja autorização aos concessionários para mais este crime ambiental, e que se o abacateiro for tirado nova multa será aplicada.

Os liberais querem dobrar bancada fluminense

Em 2022, o PL elegeu para a Câmara Federal a maior bancada do Rio de Janeiro, com 11 deputados, de um total de 46 eleitos de todo o estado. Vinte e cinco foram reeleitos. O senador Romário e o atual governador Cláudio Castro são as estrelas na legenda no Rio. A meta agora é, no mínimo, dobrar em 2026.

Saúde da UFRJ vê luz no fim do túnel

O diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Marcos Alpoim Freire, está eufórico com a assinatura do contrato de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). "Diferente de outras unidades federais, estaduais e municipais, o hospital dependia unicamente de recursos do Ministério da Educação (MEC)", diz ele.

PICADINHO

A Eletronuclear está sob nova direção. O advogado Raul Lycurgo Leite foi nomeado diretor-presidente. Ele sucede Eduardo Grand Court, que assumiu a presidência em outubro de 2022.



Todas as vagas para o Botinho 2024 oferecidas ontem (4) pelo Corpo de Bombeiros foram preenchidas em menos de duas horas.



A Casa Tao Brasil, na Lapa, promove hoje (5), às 19h, o seu Banho de Som, comandado por Carlos Malta com Jaques Morelenbaum e o espanhol Jorge Pardo, vencedor do Grammy Awards em 2020 ao lado de Chick Corea.