Publicado 30/12/2023 05:00

Desde que os trabalhistas recuperaram o controle do PTB das mãos de Roberto Jefferson, o grande desafio do ex-deputado Vivaldo Barbosa tem sido atrair militantes mais jovens. A "velha guarda" já aderiu. E a agremiação ganhou o apelido de "arca de noé". Já está dentro o irmão mais novo de Leonel Brizola, Jesus de Moura Brizola. "Nós vamos ter nessa recriação a grande oportunidade de reviver com muita alegria, com muita brasilidade, os nomes mais preciosos que o Brasil teve em sua política, que foram Getúlio Vargas e Leonel Brizola". Jonatha Vargas, bisneto de Getulio, neto do Maneco Vargas, filho mais novo do ex-presidente, disse "sim" ao PTB direto de São Borja, extremo sul do Brasil, fronteira com o Uruguai. O mesmo fez Venceslau Braz, ex-prefeito de Uiramutá, em Roraima, a cidade mais ao norte do Brasil.

Tax free em vigor já a partir de 2024

Turistas poderão ter reembolso de impostos de compras feitas.Divulgação

Aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o Tax Free pode ser implementado pelo Rio de Janeiro já em 2024. É um programa de reembolso dos impostos pagos nas compras feitas por turistas durante suas viagens. Na prática, significa que você recebe parte do valor pago em impostos de volta. O governo do Estado conseguiu incluir o estudo de impacto econômico no orçamento. O próximo passo é conseguir a aprovação da Assembleia Legislativa.

Vão receber o abono...

Os profissionais em exercício vinculados à Secretaria de Estado de Educação, à Faetec e ao Degase terão o Abono-Fundeb concedido pelo Governo do Estado. "Estimamos que será da ordem de R$ 350 milhões para dividir para 70 mil profissionais. Um valor médio em torno de R$ 4,5 mil a R$ 5 mil de abono", disse o presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, deputado André Corrêa (PP).

...E não vão receber

Não farão jus ao abono os funcionários terceirizados e prestadores de serviços em atividade nas unidades; os servidores inativos e pensionistas e aqueles cedidos a outros órgãos; os servidores e professores vinculados ao Ensino Superior na Faetec; o secretário e os subsecretários de Educação; o presidente e os vice-presidentes da Faetec; e o diretor e o vice-diretor do Degase.

PICADINHO

Pesquisa do HotéisRIO e da ABIH-RJ sobre Réveillon aponta que, na capital, expectativa dos hotéis é de 95% de ocupação neste final de semana da virada.



Receita Federal doou na última quinta (28) mais de R$ 270 mil em mercadorias apreendidas para Obra Social Leste Um - O Sol, instituição sem fins lucrativos que atende jovens e adultos com baixa escolaridade e situados economicamente na linha de pobreza.



Região metropolitana do Rio já acumula 135 agentes de segurança baleados em 2023: 60 morreram e 75 ficaram feridos, segundo levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado.