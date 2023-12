Publicado 24/12/2023 05:00

O sol forte do verão misturado com o clima natalino e os sonhos para 2024 pertencem ao mesmo universo. Mas quando as confraternizações passarem, a conta virá. O Governo do Estado vai suar para ter equilíbrio financeiro. E a disputa municipal tomará conta do eleitor. Uma das medidas mais recentes, a que retira a exigência do cumprimento de metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho que dá uma força para pequenos produtores rurais, igrejas e templos de qualquer culto, empresas que produzem alimentos à base de farinha de trigo, e também para fabricantes de embarcações recreativas e esportivas, vira detalhe. As revogações constam em quatro leis, todas de autoria do deputado Chico Machado (SDD). A pergunta é: o caixa mais vazio vai resistir?

O calor mata e a fome também

Pessoas sofrem com forte calor à espera de comida. - Alice Muniz

Sensibilizada com o sofrimento das pessoas que ficam debaixo do sol esperando ser atendidas no restaurante popular da Central do Brasil, deputada Marina do MST criou um abaixo-assinado para os responsáveis colocarem toldo, assento e água potável na porta do bandejão. "Já tivemos uma tragédia no Engenhão no show da Taylor Swift. Vamos esperar ter outra na Central?", disse a deputada, lembrando que são cada vez comuns as ocorrências de insolação devido ao forte calor.

Saúde em Angra depende do SUS

O Cartão Saúde, lançado nesta semana pela Prefeitura de Angra dos Reis, reúne todo o histórico do paciente, consultas, exames e cirurgias realizadas, remédios recebidos e procedimentos agendados. Cerca de 47 mil pessoas vão receber em suas casas um cartão com seu nome e um código de barras. Para 2024, a meta é entregar o Cartão Saúde a todos os moradores cadastrados nos postos de saúde. Em Angra, 84% da população depende exclusivamente do SUS, mais que o índice nacional, de 80%

Varejo fluminense no Natal

As vendas de Natal, esse ano, devem movimentar R$ 5,18 bilhões no varejo fluminense. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O destaque de 2023, segundo a CNC, deve ser o ramo de hiper e supermercados, seguido pelos setores de vestuário, calçados e acessórios, e artigos de uso pessoal e doméstico.

PICADINHO

O centenário Colégio Franco, em Laranjeiras, estará sob nova direção a partir de 2024: a atual vice-diretora, Adriana Cabral, sucede Helcio Alvim, que deixa a instituição.



STF Reconhece direito da Cedae de pagar seus débitos em precatórios e suspende bloqueios às contas da estatal.



ONG AMA da Pavuna retoma atividades em 2024 e, a partir de março, oferece cursos livres gratuitos a pessoas com deficiência auditiva, autista e em vulnerabilidade social.