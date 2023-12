Publicado 22/12/2023 05:00

A Câmara dos Deputados abriu licitação para o dia 27 de dezembro para aquisição de armas de fogo. A meta é adquirir sete carabinas calibre 9X19mm, dez miras optrônica reflexiva para arma longa adaptável a trilho do tipo Picatinny, dez cases, dez carabinas 5,56X45mm Nato e mais três carabinas 9X19mm cano curto. A licitação está com o valor sob sigilo. De acordo com o edital, o preço só será divulgado uma vez colhida todas as propostas. Na justificativa, a aquisição dos equipamentos seria para segurança do presidente da Câmara e outros parlamentares que solicitarem proteção à segurança institucional. Já tem parlamentar bolsonarista no Rio disposto a pedir arsenal semelhante para a Alerj.





Atraso prejudica setor de energia solar

A Ouvidoria da Aneel atestou que a demora na conexão de projetos de energia solar já é a segunda maior causa de queixas, perdendo apenas para a falta de luz. Com esta informação, o deputado federal Jorge Braz (Republicanos-RJ) alertou em audiência na Câmara para o problema. “Em Minas Gerais, mais de 800 empresas fecharam as portas”, declarou a vice-presidente da Absolar, Bárbara Rubim. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Braz prometeu montar equipe com vários setores e trabalhar a fiscalização dos prazos das distribuidoras de energia.



Menu físico nos bares e restaurantes da capital

Cardápios QR Code foram uma das marcas que a pandemia trouxe para bares e restaurantes. Agora, com a situação estabilizada, uma lei do vereador Marcio Ribeiro obriga os estabelecimentos a oferecerem menu físico. "Com o cardápio físico, a acessibilidade fica garantida, além de facilitar a visualização e o manuseio. Há também quem possa estar impossibilitado de acessar a internet ou, porventura, com algum problema no celular".

Dinheiro para os informais

O Fundo Brasil de Direitos Humanos lançou o edital "Fortalecendo Trabalhadores Informais 2024". O edital vai doar R$ 2,65 milhões a organizações que fazem a luta por trabalho digno no país. Somado a outros dois editais com inscrições abertas, o Fundo Brasil vai doar R$ 4,4 milhões a 80 projetos ao longo do próximo ano.

PICADINHO

Defesa Civil de Petrópolis recebeu notebooks do Ministério Público do Rio com objetivo de contribuir para adoção de medidas antecipadas em relação à época de chuvas na região serrana.



Caxias Shopping promove, amanhã (23), das 10h às 14h, a última edição do ano da Feira de Adoção Pet. Ação, em parceria com instituição Gatinhos da Praça, vai reunir cerca de 20 animais resgatados das ruas, disponíveis para adoção responsável.



Programa Prato Feito Carioca vai servir almoço de Natal, no dia 25, nas suas 19 cozinhas comunitárias. E serão distribuídos ainda brinquedos às crianças beneficiárias do projeto.