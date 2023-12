Publicado 17/12/2023 05:00

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro criou um Grupo de Trabalho com as concessionárias de serviço público para reverter a crescente estatística de roubos e furtos de equipamentos urbanos. São 29 instituições – órgãos públicos das áreas de segurança e inteligência e empresas de energia elétrica, telecomunicações, transporte, saneamento, petróleo e gás. Em 2023, foram realizadas 285 operações conjuntas das forças de segurança que resultaram na prisão de 369 criminosos e na apreensão de 26,8 toneladas de cobre. Em relação a 2022, isto representa um aumento de 18% no número de operações, 13% no de prisões e 24% a mais de apreensões de cobre. O coronel idealizador do Grupo de Trabalho, o secretário Luiz Henrique Pires, está confiante. "Estamos nos aprimorando para atuar de forma integrada, unindo as empresas com as forças de segurança responsáveis pelo policiamento ostensivo, pelo trabalho de investigação e o fundamental apoio da área de inteligência", disse.

A dança que vem de Seropédica

Ronaldo Damas está na pré-produção de curso de capacitação. - Divulgação

Bailarino e produtor musical, Ronaldo Damas dá aulas de jazz dance a moradores de uma comunidade de Seropédica, em que atua em projeto social como gestor e professor. Ele também está na pré-produção de um curso de capacitação para estudantes e professores de dança que será realizado no primeiro semestre de 2024. Será uma oportunidade para os participantes se atualizarem e participarem de audições para grandes companhias de dança.

Auditoria para conferir eficácia de emendas

O deputado federal Bandeira de Mello apresentou um projeto que propõe a criação e implementação de um Sistema de Avaliação de Emendas Parlamentares com ênfase no Retorno sobre Investimento Social (ROI Social). Os objetivos são: aumentar a eficiência na alocação de recursos de emendas parlamentares individuais, promover maior transparência, permitir melhor prestação de contas, e, principalmente, aprimorar a priorização das necessidades sociais.

'Sarau Preto' discute antirracismo

Hoje (17), no Museu de Arte do Rio (MAR), vão acontecer rodas de conversa sobre as consequências do racismo. A procuradora do Ministério Público do Trabalho (MPT), Elisiane Santos, fará a palestra "Por uma Justiça Antirracista", e o ex-comandante geral da PM Cel. Ubiratan Angelo falará sobre “As Cores do Uso da Força Estatal - Qual a Cor de quem Manda, quem Mata, quem Morre e de quem Aplaude?”.

PICADINHO

Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT), na Candelária, no Centro do Rio, foi inaugurado na última semana. Espaço fica em prédio cedido pelo Sistema Fecomércio RJ.



Nova Iguaçu realiza busca ativa por pensionistas que ainda não fizeram o recadastramento previdenciário. Órgão estima atender cerca de mil pensionistas até 31 de março.



Pensionistas do Rioprevidência nascidos em dezembro devem agendar recenseamento até o final do mês. Procedimento é obrigatório e presencial.