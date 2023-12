Deputado Fred Pacheco propôs CPI para investigar planos de saúde. - Thiago Lontra

Publicado 12/12/2023 05:00 | Atualizado 12/12/2023 09:16

A falta de diálogo tem agravado um problema urgente: o crescente descumprimento dos contratos de planos de saúde em relação às pessoas com deficiência, especialmente os autistas. Apesar dos apelos pelo entendimento vindos de vários segmentos sociais, tudo parece estar travado. A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, criada para ser uma espécie de moderador, está sendo desconsiderada. Ela tornou público números que demonstram que o problema poderia já ter sido contornado. Os deputados apresentaram dados bilionários obtidos pela indústria privada de saúde entre 2020 e 2021. O deputado Fred Pacheco (PMN), sempre sereno, expressou sua indignação com o descaso das empresas e propôs uma CPI para uma investigação aprofundada. A ausência de respostas e o não cumprimento de decisões judiciais evidenciam o desrespeito aos beneficiários. "Diante do inesperado silêncio dos representantes dos planos de saúde, reforço a exigência de instauração imediata de uma CPI", disse Pacheco.

O perigo do abandono paterno

Lei sobre abandono paterno é de autoria do deputado Pedro Ricardo. - Divulgação/Alerj

Lei sancionada pelo governador Cláudio Castro institui a Semana de Conscientização e Sensibilização do Abandono Paterno. Ela foi incluída no calendário de datas comemorativas do Estado para a primeira semana do mês de agosto. "No Brasil, cerca de 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas sem a presença dos pais e fazendo duplas jornadas. Nossa lei coloca em evidência essa situação que faz mal para as mães e para as crianças. Erra na missão o pai que abandona seus filhos", completa o deputado autor da lei, Pedro Ricardo (PP).

Homenagem deixa OAB em festa

O diretor tesoureiro da OABRJ e presidente da Comissão de Prerrogativas da entidade, Marcello Oliveira, foi condecorado com a Medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por iniciativa do deputado estadual Carlos Minc (PSB/RJ).

A briga de foice pela vice

O perfil ideal para vice de Eduardo Paes no ano que vem está dentro da cabeça do prefeito. Mas quem se encaixa? O Partido dos Trabalhadores tem dado como certa a indicação de um nome de dentro do PT. Ganha força o ex-vice-prefeito Adilson Pires. Na última sexta-feira, Pires estava bem à vontade com membros da executiva petista em um almoço pra lá de descontraído em uma churrascaria da Zona Oeste.

PICADINHO

Aniversário de 30 anos do VivaRio será celebrado em seminário na Casa Firjan, em Botafogo, hoje (12), a partir das 8h. Tema é "Projeções para o Rio de Janeiro para os próximos 10 anos no contexto da segurança, saúde, saúde mental e drogas".



Teatro Municipal Domingos Oliveira, na Gávea, recebe, a partir de quinta-feira (14), a peça "Meu Corpo Está Aqui", com elenco de artistas PCDs, intérprete de Libras e acessibilidade para pessoas com TEA. Até segunda (18), às 20h.



Grupo Pela Vidda RJ promove bazar beneficente, de hoje (12) a sexta-feira (15), das 14h às 18h, em apoio a pessoas vivendo com HIV/Aids. ONG fica na Av. Rio Branco, 135 - Sala 709, no Centro do Rio.