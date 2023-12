Hospital Municipal Souza Aguiar é um dos beneficiados com doação da Câmara Municipal do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 08/12/2023 05:00 | Atualizado 08/12/2023 14:25

Já bateu na conta bancária da Prefeitura do Rio a doação de R$ 50 milhões da Câmara Municipal. O dinheiro é fruto de economia feita ao longo de 2023, e vai "carimbado" para a Saúde. Os recursos serão usados no custeio (insumos, medicamentos e reforço de pessoal) dos oito grandes hospitais de emergência: Souza Aguiar, Miguel Couto, Salgado Filho, Lourenço Jorge, Evandro Freire, Pedro II, Rocha Faria e Albert Schweitzer. No ano passado, a poupança ajudou a equipar o Super Centro Carioca, na zona norte. É um montante pequeno se comparado com o que aAlerj devolveu entre 2018 e 2022, R$ 2,5 bilhões aos cofres do Governo do Estado. Somente em 2022, o Parlamento devolveu R$ 500 milhões aos cofres públicos, recursos que foram economizados do orçamento da Assembleia.

Esquerda unida em São Gonçalo

Dimas Gadelha (centro, de camisa branca), do PT, com lideranças do PSB. - Divulgação

Tá cada vez mais próxima a união do PSB com o PT em São Gonçalo para o próximo pleito municipal. Reunião do partido recebeu o pré-candidato do PT gonçalense, Dimas Gadelha, na presença dos caciques da direção do Rio de Janeiro. Estavam lá o ex-deputado e presidente estadual do PSB, Alessandro Molon; a secretária municipal de Ciência e Tecnologia, Tatiana Roque; e os deputados estaduais Carlos Minc e Jari Oliveira. Dimas tem ainda o apoio do deputado federal Bandeira de Mello.

Vascaínos otimistas para 2024

A permanência do Vasco na Série A deixou os politicos da bancada vascaína da Alerj muito otimistas para a próxima temporada. Este espírito já existia mesmo antes da rodada decisiva do Campeonato Brasileiro. Arthur Monteiro, secretário estadual de Trabalho, junto aos deputados Léo Vieira e Alan Lopes fizeram planos sobre o futuro do clube. "2024 vai ser o ano do Vasco", profetizou Léo Vieira. "Como sempre, a torcida vascaína fez a diferença e impulsionou o time", completou Alan.

Programa Itinerante de Capacitação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Subsecretaria de Cuidados Especiais da Secretaria da Casa Civil, está implementando a primeira etapa do novo Programa Itinerante de Capacitação (PIC). O objetivo é atualizar os gestores e servidores de Organizações da Sociedade Civil para aperfeiçoar suas atividades e procedimentos de gestão. Bianca Pacheco, subsecretária de Cuidados Especiais, é uma das encarregadas na implementação.

PICADINHO

Shopping Nova Iguaçu vai oferecer momento exclusivo com Papai Noel para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decoração de Natal vai abrir mais cedo para a Sessão Azul, no domingo (10), das 12h às 13h. Para participar, é preciso se inscrever pelo WhatsApp (21) 3812-1921 ou no aplicativo do shopping.



Amanhã (9), das 13h às 17h, será inaugurada, a exposição “Corpo Formoso”, da artista Yoko Nishio, na Galeria do Lago, no Museu da República. Com curadoria de Isabel Portella, serão apresentadas 11 pinturas inéditas, que têm como tema a relação entre o corpo e a cidade. Entrada gratuita.



Centro Cultural Banco do Brasil do Rio, em parceria com Consulado Geral do Peru no Rio, apresenta, do dia 10 a 17, Mostra de Cinema Peruano, uma seleção de filmes que retratam a diversidade cultural e natural do Peru.