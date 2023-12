Para ex-deputado Vivaldo Barbosa, "PTB retoma trabalhismo de verdade" - Reprodução/Facebook

Para ex-deputado Vivaldo Barbosa, "PTB retoma trabalhismo de verdade"Reprodução/Facebook

Publicado 05/12/2023 05:00

Costura feita há mais de um ano pelo ex-deputado Vivaldo Barbosa, ex-secretário da Justiça no governo Leonel Brizola, foi fundamental para a recuperação da sigla PTB para os trabalhistas. Com isso, os chamados históricos deixam o PDT para trás e se "libertam" de 20 anos de comando com mão de ferro do ministro Carlos Lupi. "Muitos descontentes com o Lupi vão sair do PDT. Não existe alternância de poder", disse um articulador da "nova" agremiação. Do alto dos seus 81 anos, Vivaldo Barbosa foi mais fundo: "O PTB retoma o trabalhismo de verdade. O PDT tem natureza diferente. Deixou os deputados votarem pela reforma da Legislação Trabalhista e Previdenciária e a privatização da Eletrobras para não perder dinheiro do Fundo. Gostam disto. Puro fisiologismo. Os descaminhos do PDT nos despertaram para fundar o PTB, sem dúvida".

Homenagem dos gaúchos ao carioca

Cerca de 25 profissionais se envolveram no projeto da réplica. - Divulgação

Cerca de 25 profissionais se envolveram no projeto da réplica.Divulgação

Pelos próximos meses, quem desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, vai se deparar com uma joia arquitetônica carioca. O parque Mini Mundo, de Gramado, expôs uma cópia do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara do Rio de Janeiro, em seu espaço de ativação no terminal. O belo prédio da Cinelândia completou 100 anos em 2023. Para a réplica ficar perfeita, cerca de 25 profissionais se envolveram no projeto. E, depois de deixar o aeroporto, a sede da Câmara será instalada no parque gaúcho em 2024, junto com outros elementos da Praça Floriano.

Indispensável: Fórum sobre segurança

Fórum RJ Seguro vai debater hoje (5) desafios e soluções para a segurança pública do estado do Rio. O evento é realizado pelo jornal O Dia, com apoio do Governo do Estado. Entre os temas estão "Tecnologia a serviço da segurança pública", "Inteligência financeira no combate ao crime" e "Enfrentamento à violência contra a mulher".

São Gonçalo: Republicanos sinaliza para o PT

Tudo indica que o partido Republicanos marchará ao lado do deputado federal Dimas Gadelha do Partido dos Trabalhadores em São Gonçalo no próximo pleito municipal. A nova executiva municipal do partido deixou claro que surtiu efeito a articulação da ex-prefeita Aparecida Panisset com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que é o presidente estadual da legenda. Quem assumiu o diretório municipal foi o pastor Samuel Alvarenga, muito ligado a Panisset. O primeiro secretário é o pastor Alayr, outro próximo à ex-prefeita e alinhado com Dimas.

PICADINHO

Terminam, na próxima sexta (8), as inscrições para o Prêmio Jovens Visionários Prudential que reconhece os melhores projetos de empreendedorismo social por jovens de 14 a 25 anos com prêmio de até R$ 30 mil para investir em seus trabalhos.



Micro e pequenos empresários expositores no Aquilombar, focado no empreendedorismo do segmento afro-brasileiro, promovido pelo Sebrae Rio, geraram negócios em torno de R$ 70 mil nos dois dias de evento.



Único no Rio de Janeiro a oferecer o serviço de acompanhamento virtual aos clientes em suas paradas, o Abrigo Amigo instalado no VLT Carioca contabiliza quase 80 atendimentos em apenas dois meses.