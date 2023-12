Publicado 02/12/2023 05:00

O Parlamento Juvenil da Alerj comemora 20 anos e deu posse a 98 novos membros: 60 meninas e 38 meninos. Esta é a primeira vez que o número de mulheres supera o de homens. O programa é realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Ele possibilita que alunos da rede pública estadual vivenciem o dia a dia de deputados. "Teremos a oportunidade de receber muitos ex-PJs, que já passaram por outras edições", afirmou o deputado Danniel Librelon (REP), coordenador do Parlamento Juvenil. Nos corredores da Assembleia, surgiram sinais de insatisfação com o novo modelo. O que se comenta é que políticos evangélicos "tomaram" o Parlamento e passaram a fazer indicações que facilitam o "aparelhamento eleitoral". Os novos organizadores negam.

Mais cores no caminho

Mural no Piscinão de Ramos é do artista Leandro da Conceição. - Divulgação/Fundação Rio-Águas

O maior corredor de arte urbana da América Latina fica aqui no Rio de Janeiro e tem deixado a Avenida Brasil mais colorida. O Piscinão de Ramos também entrou na rota das cores e, agora, a Estação de Tratamento de Água do local ganhou dois murais de grafite pintados pelo artista baiano Leandro da Conceição Santana, que é morador de Ramos e se inspirou no próprio Piscinão e na Baía de Guanabara para criar os painéis artísticos. A iniciativa é da Fundação Rio-Águas.

Fiscalização e licenciamento

As possíveis ilegalidades na fiscalização e no licenciamento urbano e ambiental na cidade do Rio devem ser apuradas por uma CPI proposta pela vereadora Luciana Boiteux (Psol). São necessárias as assinaturas de 17 parlamentares. Até o momento, o requerimento conta com 16 apoios. "O que queremos é parar de tratar no caso a caso e que possamos nos debruçar sobre o processo de licenciamento, podendo identificar a origem das ilegalidades e responsabilizar as autoridades políticas que estão concedendo as licenças sistematicamente com irregularidades ou ilegalidades", disse Boiteux.

Sem trabalho para pessoas em situação de rua

A vereadora Teresa Bergher, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, tem acompanhado as condições das pessoas em situação de rua. Num levantamento feito por ela, só este ano, 364 dessas pessoas deixaram de ser inseridas no mercado de trabalho devido ao corte de R$ 1 milhão em uma ação sobre inclusão produtiva e geração de renda para pessoa em situação de rua. "No ano passado, também não houve execução orçamentária da Secretaria de Assistência Social para esta finalidade", disse.

PICADINHO

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio das Naves do Conhecimento, está com inscrições abertas para 3.200 vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo.



Primeira edição do Breaking Battle Brasil acontece em dezembro, no Centro de Movimento Deborah Colker. Inscrições gratuitas, e abertas ao público, devem ser realizadas até o dia 13 no site do projeto.



Paço Imperial inaugura, hoje (2), às 15h, a exposição “Entroncados, Enroscados e Estirados”, com obras inéditas da artista carioca Ana Holck, que marcam uma nova fase na sua trajetória de 22 anos nas artes.