Publicado 28/11/2023 05:00

Em rota de colisão com o prefeito Professor Lucas (PSC), o presidente da Câmara Municipal de Seropédica, vereador Huguinho (Patriota), entrou na Justiça três vezes nos últimos meses, e já ganhou duas disputas. Primeiro, recuperou o repasse integral devido do duodécimo que a prefeitura é obrigada a fazer ao legislativo. Alegando ser vítima de um golpe, conseguiu voltar à presidência da Casa. Por último, pede na Justiça o ressarcimento de cerca de R$ 200 mil, gastos com a folha de pagamento de outubro. Segundo Huguinho, enquanto estava destituído da Presidência, os vereadores inflaram a folha e pagaram servidores que não foram nomeados, o que configura crime de peculato. O prefeito ainda não respondeu.

Procure Wally e veja quem está faltando

Prefeito Axel Grael com ex-prefeitos de Niterói Rodrigo Neves, Godofredo Neves, Moreira Franco e Paulo Bagueira. - Divulgação

Neste mês, Niterói comemorou 450 anos em solenidade realizada no Theatro Municipal da cidade reunindo no palco cinco prefeitos de várias épocas e de diferentes colorações ideológicas. Dentre eles, o atual prefeito Axel Grael junto com os quatro últimos alcaides: Rodrigo Neves (atual secretário Executivo), Godofredo Saturnino da Silva Pinto, Moreira Franco e Paulo Bagueira (atual vice). Não passou despercebida a ausência do ex-prefeito Jorge Roberto Silveira. Convidado ele foi.

Chacinas no estado

Levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra que nos últimos sete anos, 283 operações policiais no estado terminaram com 1.137 civis mortos. O Complexo do Salgueiro, conjunto de favelas em São Gonçalo, foi a localidade com mais chacinas registradas no período. Apenas lá, foram 14 chacinas policiais com um total de 66 mortes.

Dificuldade com polarização política

Presidente da CPI do Reconhecimento Fotográfico, a deputada estadual Renata Souza (PSOL) tentou aprovar a convocação do chefe de Polícia Civil, Marcus Amin, para depor e falar sobre prisões injustas que continuam ocorrendo por causa de erros no reconhecimento. Só Dani Balbi (PCdoB), Verônica Lima (PT), além de Renata, votaram a favor da medida. Os quatro representantes da direita na CPI votaram contra a convocação.

PICADINHO

Tradicional clube da zona norte, o Grajaú Country Club vai a leilão em janeiro do próximo ano. O lance mínimo é de R$ 12,5 milhões.



FGV lança prêmio de Responsabilidade Social para selecionar boas práticas voltadas para melhoria da qualidade de vida das populações urbanas. Inscrições vão até março.



MXM Sistemas realiza palestras sobre Transformação Digital e Compliance hoje (28) e amanhã (29), no Rio de Janeiro.