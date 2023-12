Publicado 03/12/2023 05:00

Quando o balé "O Corsário", que tem patrocínio cultural da Petrobras, estrear no Theatro Municipal do Rio, no dia 13, será a última atração do ano. A história gira em torno de um grupo de piratas, uma bela donzela, um corsário destemido e um harém misterioso. A direção é de Hélio Bejani, um dos nomes mais festejados do Carnaval carioca. E contará com Orquestra e corpo de Ballet do Theatro Municipal. Um espetáculo encantador. A presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, está otimista: "Eu acho que existe uma diferença entre popularizar e democratizar. O Theatro Municipal, como um equipamento público, deve ser para todos. O que é um grande desafio para a instituição é o estigma de que o Theatro Municipal é um espaço da elite. O que a gente vem fazendo no Theatro é criar ações que fazem com que ele se torne cada vez mais próximo das pessoas".

Dia da Pessoa com Deficiência

Hoje (3) é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Data de comemoração ou lamento? Para o professor da Universidade Veiga de Almeida Josemar Figueiredo, que tem deficiência visual, nenhum dos dois. "O dia 3 de dezembro deve ser pensado como data de reflexão, para entendermos que no dia 4 de dezembro é preciso redobrar as atenções, a fim de mantermos objetivos e demandas atendidas, ao mesmo tempo que perseguimos a efetivação de direitos conquistados e nos esforçamos para incluir nos debates sociais e governamentais, novas pautas de reivindicações", disse.

PSOL alinha discurso sobre Segurança Pública

O antropólogo, cientista político e escritor brasileiro Luiz Eduardo Soares recebeu amigos na sua casa para conversar sobre política e segurança pública do Brasil. Presentes Guilherme Boulos, que disputará a prefeitura de São Paulo, Tarcísio Motta, a do Rio, e Talíria Petrone, a de Niterói. Para o estado, Soares é a favor da unificação das polícias Militar e Civil. Mas para a disputa municipal ele tem outras ideias.

A presença do Rio na COP28

O Rio de Janeiro é curador de toda a programação do Pavilhão da Água, no próximo dia 5, na COP28, nos Emirados Árabes. O vice-governador Thiago Pampolha vai liderar delegação que inclui a Secretaria de Estado do Ambiente, o Inea e a Cedae. O Estado também estará presente em painéis no Pavilhão Brasil, na reunião de governadores do Consórcio Brasil Verde com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e nos debates sobre o Mercado de Carbono e projetos inovadores de segurança hídrica e preservação dos manguezais.

PICADINHO

Escolhida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Rio de Janeiro em novembro, Fabiana Silva é a primeira mulher, negra e periférica, a ocupar o cargo de Ouvidora-Geral da Defensoria Pública do RJ.



Escola Start, especializada em capacitação profissional, está prestes a inaugurar, em dezembro, sua própria cozinha-escola com capacidade para mais de 40 alunos, no Centro do Rio de Janeiro.



Hoje (3) tem show musical infantil "Sintonizando no Natal", apresentado pelo grupo Sintonia Dominó, no Museu da República, no Catete, às 11h.