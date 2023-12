TCE - Reprodução internet

Publicado 06/12/2023 05:00

Por representação da Secretaria-Geral de Controle Externo a Conselheira do TCE/RJ, Marianna Willeman, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu pagamentos em favor do Projeto Social Cresce Comunidade – Prima Qualitá Saúde. Segundo o relatório da Conselheira do Tribunal, há fortes evidências de ação combinada e direcionamento das contratações, em violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade. O corpo instrutivo do Tribunal afirmou que a Organização Social subcontratou outras empresas cujos sócios fazem ou fizeram parte da diretoria da própria OS. Dentre os serviços contratados estão de consultoria, serviços de advogado e locação de veículos. A decisão liminar envolveu os municípios de Cachoeiras de Macacu, Santa Maria Madalena, São Gonçalo e Saquarema.

Minha Casa, Minha Vida na Gamboa

Secretário de Habitação Patrick Corrêa e prefeito Eduardo PaesDivulgação

Dez terrenos na Gamboa, já aprovados pela Caixa Econômica Federal, foram doados pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, para receber empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida na Faixa 1, oferecido a famílias com renda de até R$ 2.640. Os terrenos, da antiga Unilever, têm capacidade para 216 unidades habitacionais e entrarão no chamamento público que o secretário municipal de Habitação, Patrick Corrêa, fará antes do Réveillon.

Busca de experiência lá fora

A esquerda está fazendo o dever de casa. A presidente do PSOL, Paula Coradi, esteve em Santiago do Chile para participar de um seminário organizado pela Fundação Friedrich Ebert, do partido alemão SPD. Coradi também esteve com representantes da legenda Convergência Social, do Chile, e da coalizão Frente Ampla, do Uruguai. Ela colheu experiências de governos progressistas para as campanhas dos candidatos do PSOL nas eleições de 2024

Parcerias e cooperação técnica

Controladoria Geral do Município do Rio vai formalizar outra parceria. Dessa vez, com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio, com duração de quatro anos, para qualificar o corpo técnico da CGM-Rio, a partir de cursos e infraestrutura que serão disponibilizados pelo CRCRJ. Há um mês, o acordo foi de cooperação técnica com a Controladoria Geral da União.

PICADINHO

Cantor Luiz Melodia será homenageado, na sexta-feira (8), no Sesc Tijuca, no show "Viva Melodia", com o cantor Humberto Effe, o violonista e guitarrista Gustavo Corsi e o percussionista e baterista Gui Rodrigues.



Livro "De colina sagrada a dente cariado: A modernidade carioca e o desmonte do Morro do Castelo", será lançado no sábado (9), às 11h, na Livraria Folha Seca, no Centro. Obra fala sobre a evolução urbana da cidade do Rio de Janeiro.



Site do banco de partituras "Memória do Cavaquinho Brasileiro" será lançado no próximo dia 15, às 18h, no Centro da Música Carioca Arthur da Távola, com intuito de fomentar a história do cavaquinho dentro da música popular Brasileira.