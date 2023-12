Publicado 09/12/2023 05:00

O Rio de Janeiro tem mais de 1 milhão de pessoas buscando trabalho. O desemprego na cidade do Rio em 2022 foi de 10,1%, de acordo com dados do IBGE. Por isso é muito importante a discussão do tema que está se dando na Assembleia Legislativa. Uma das propostas em debate, a de autoria do deputado Átila Nunes (PSD), se aprovada, impedirá que empresas excluam do processo seletivo candidatos com CPF negativado."Se um candidato, inserido no cadastro de proteção ao crédito e assim, penalizado por deixar de honrar com suas obrigações financeiras em razão do desemprego, é desclassificado à vaga de um novo emprego em razão do não cumprimento destas obrigações, este candidato acabará sofrendo uma dupla penalidade, pois é justamente o novo emprego é que possibilitará a sua adimplência no mercado”, declarou Átila.

Encontro do Cidadania para 2024

Comte Bittencourt durante encontro do Cidadania. - Divulgação

O Encontro Regional Norte e Noroeste do Cidadania contou com mais de 120 lideranças políticas do partido de 20 municípios do estado visando os preparativos para as eleições de 2024. Entre os presentes estavam o prefeito de Macaé e presidente estadual do partido, Welberth Rezende; Comte Bittencourt, presidente nacional do Cidadania; Vantoil Martins, vice-presidente do Cidadania estadual e prefeito de Iguaba Grande.

Deputada volta onde foi destratada

A deputada Marina do MST volta hoje (9) à Lumiar, distrito de Nova Friburgo, onde foi agredida verbal e fisicamente em agosto, quando cumpria seu papel parlamentar de ir aos municípios ouvir as demandas da população. À época, Marina recebeu a solidariedade inclusive dos adversários na Alerj.

Mais verba para o esporte

Projeto Multiplica Rio receberá mais R$ 3,5 milhões em emenda de autoria do deputado federal Jorge Braz (Republicanos). O Multiplica Rio já tem 35 núcleos com várias atividades esportivas gratuitas espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele possui cinco modalidades esportivas principais: Boxe, Muay Thay, Jiu-jítsu, Treinamento funcional e ritmos.

PICADINHO

Escritora Ieda de Oliveira lança, hoje (9), às 17h, na Livraria da Travessa de Botafogo, seu livro infantojuvenil "O Azul de Gabriel", com temática sobre autismo.

Ex-deputada estadual Mônica Francisco saiu do PSOL e tem PT como destino. Filiação será na segunda-feira, às 18h, na sede do partido no Rio.



Funarte, em parceria com a UFRJ, promove a XXV Bienal de Música Brasileira Contemporânea, em três espaços culturais do Rio: Sala Cecília Meireles, Teatro Dulcina e Sala Funarte Sidney Miller, de 11 a 16 dezembro.