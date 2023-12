Das 94 unidades da rede municipal de Niterói, seis não possuem ar condicionado - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 14/12/2023 05:00

O calor brutal acendeu o alerta da necessidade de se acelerar o programa de instalação de ar condicionado nas escolas de Niterói. A Fundação Municipal de Educação (FME) disse que está investindo na climatização das Unidades de Educação e já adquiriu cerca de mil novos equipamentos. As instalações e trocas de aparelhos já existentes estão sendo realizadas. Das 94 unidades da rede municipal, apenas seis não possuem ar condicionado. A FME esclarece que a concessionária Enel foi solicitada a realizar um serviço de aumento de carga, que é de sua competência. O serviço ainda não foi executado. Depois de visitar a rede municipal de Niterói, o vereador Professor Túlio (PSOL) convocou a audiência pública para informar que mais da metade delas não têm climatização completa e funcional.

Vereador de fora de federação

Federação partidária não quer Leandro Portugal como candidato. - Reprodução/Instagram

Em reunião na última semana, representantes do PT, PCdoB e PV do estado referendaram e reafirmaram posição de não ofertar vaga de candidato, na nominata da Federação Brasil da Esperança, ao vereador Leandro Portugal, nas eleições municipais de 2024 em Niterói. "O parlamentar, como agravante, não apoiou nenhum candidato desta federação e da coligação desde os majoritários até os proporcionais, demostrando seu total desalinhamento com o projeto político do seu partido e da federação", informou a federação partidária.

Falta costura política e habilidade

O presidente da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, Armandinho Penelis (MDB), está com a situação cada vez mais difícil de permanência no cargo em 2024. O diálogo com os membros da Casa, principalmente com os da oposição, é praticamente "nenhum". A oposição ainda não engoliu a ordem para que a luz do plenário fosse apagada quando os vereadores discursavam. O caso foi parar na Justiça.

Discussão do orçamento e picanha

O Palácio Tiradentes vai abrigar a sessão de encerramento do ano legislativo da Alerj, hoje (14), com uma pauta extensa e estratégica. Ocorrerá a votação de sete projetos enviados pelo governo estadual, dentre eles o Orçamento para 2024. O presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar, antecipou os trabalhos para as 13h de quinta, para que ao fim da sessão os deputados possam confraternizar em uma churrascaria.

PICADINHO

Câmara Municipal do Rio recebe hoje (14) cerca de 150 jovens da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca e do Coro Juvenil do Rio de Janeiro para um concerto de Natal, às 19h.

Associação Comercial do estado do Rio de Janeiro fará supermutirão para doação de sangue na sede da Associação, no Centro do Rio, hoje (14), para estoque de sangue do Hemorio.



Cinema Nosso promove 8ª edição do Festival Super Hacka Kids no sábado (16). Evento gratuito é voltado para crianças, adolescentes, pais e educadores. Festival inclui mostras competitivas de cinema, exibição de curtas e oficinas.