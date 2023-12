Publicado 16/12/2023 05:00

A movimentação política em Mesquita, visando à eleição municipal, ganhou novos personagens. Além da filiação do ex-prefeito Gelsinho Guerreiro ao Republicanos, o PDT reafirmou o convite ao vereador Roberto Emídio, o mais votado na última eleição, para disputar a prefeitura. Enquanto isso, o prefeito Jorge Miranda mantém o suspense sobre quem terá seu apoio. O jovem Alex Maroto pode ser o escolhido, causando descontentamento no vice-prefeito Ricardo Lucena, que aguarda ansiosamente pela indicação. Maroto conta com apoio do deputado estadual Renato Miranda, irmão de Jorge, e que o considera melhor alternativa do que Lucena. Também na disputa, o pré-candidato a prefeito de Mesquita pelo PT, Dr Luiz Cláudio.

Melhores do Ano do Sindirepa lota Casa Firjan

Celso Mattos levou mais de 320 líderes para evento do Sindirepa. - Julia Moraes

O evento anual do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa-RJ), realizado na Casa Firjan, sob o comando do presidente da entidade, Celso Mattos, teve recorde de participação, com mais de 320 líderes e empresários do setor. O senador Carlos Portinho e os deputados federais Áureo Ribeiro e Marcelo Queiroz fizeram contundentes discursos a favor do Rio.

Alerta: Dengue tipo 4 no Rio de Janeiro

Com a proximidade do verão, a semana começa com atenção redobrada no enfrentamento à dengue. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro recebeu a confirmação do primeiro caso de dengue tipo 4 na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de uma mulher, de 45 anos, residente da capital fluminense, que teve a amostra confirmada pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) após três protocolos de análise diferentes.

Ação contra o antissemitismo no RJ

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) e a Subprefeitura da Zona Sul têm agido em força-tarefa para apagar pichações antissemitas na cidade. Nesta semana, num muro perto da Sinagoga ARI e do Memorial do Holocausto, foi pichado com mensagens ofensivas aos judeus. Autoridades policiais foram acionadas. "A distorção de informações tem o propósito de desumanizar judeus. Seguiremos vigilantes e atuantes para impedir isso e o aumento de violência racista", afirma o presidente da FIERJ, Alberto David Klein.

PICADINHO

Noite de autógrafos do livro "Abraçar o que foi para amar o que é", de Ricardo Mendes, será na próxima terça-feira (19), às 18h30, na Rua Visconde de Carandaí, Casa 20, no Jardim Botânico.



Américas Shopping promove campanha de arrecadação de brinquedos até o dia 24 de dezembro. Clientes poderão doar itens novos que serão encaminhados para instituição Viva Rio.



Jornalista, escritora e apresentadora da CNN Brasil, Luciana Barreto vai autografar livro "Discursos de Ódio Contra Negros Nas Redes Sociais" durante Sarau Preto, amanhã (17), no Museu de Arte do Rio (MAR).