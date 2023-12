Para Martha Rocha, articulação entre órgãos cria estratégia de atuação mais eficiente - Octacilio Barbosa

Publicado 15/12/2023 05:00

A deputada Martha Rocha, que já foi secretária de Polícia Civil, está convencida que as estatísticas de segurança do Estado não refletem a realidade violenta do Rio. Segundo ela, há um número muito maior de casos de furtos e roubos do que o divulgado. "O resultado é que estamos vivendo uma sensação de insegurança aliada à certeza da impunidade. Para combater estes crimes, a minha sugestão é que as audiências de custódia se tornem um instrumento de atuação em conjunto entre o Judiciário, o Ministério Público e as forças de segurança, utilizando o mesmo modelo do Juizado de Torcedor. Não é possível que o mesmo assaltante tenha cinco, seis, oito passagens pela polícia, como estamos vendo e nada seja feito. A articulação entre os órgãos, com certeza, vai criar uma estratégia de atuação mais eficiente", diz

Um olho em Mesquita e outro em Brasília

Ex-vereador Taffarel, Dr. Luiz Cláudio e deputado Andrezinho Ceciliano - Maicon Salles

O pré-candidato a prefeito de Mesquita pelo PT, Dr Luiz Cláudio, esteve, em Brasília, para participar da Conferência Eleitoral Nacional. O PT reuniu pré-candidatos do Brasil inteiro. "Participei de várias salas de debates, aprofundamos nosso plano de governo. Nosso objetivo é trazer para nossa cidade as políticas públicas implementadas pelo governo Lula. Estou certo de que o Governo Federal será nosso parceiro nessa missão", finalizou Dr Luiz.

Premiação do conhecimento

Cerimônia de premiação do Concurso FRIPERJ- FAPERJ - IPP que acontece hoje (15), às 10h, na Casa Firjan, vai reconhecer teses e dissertações de doutorado e mestrado sobre o Estado do Rio e da Região Metropolitana. O concurso irá entregar um total de R$ 46 mil em prêmios para as duas melhores teses de doutorado e duas melhores dissertações de mestrado inscritas.

Preço popular que cabe no bolso

Depois do sucesso do bazar no Palácio da Cidade, a Obra Social RIOinclui faz uma nova rodada exclusivamente para servidores da Prefeitura. Hoje, ainda tem peças disponíveis a preços fixos: R$ 20 e R$ 50. A ação de moda circular destina a renda para o Programa Moradia e Acesso, que adapta e reforma casas de pessoas com deficiência.

PICADINHO

Projeto Praia Praia Todos estreia temporada 2023/2024 amanhã (16) em Copacabana, Ipanema, Flamengo, Barra e Recreio. Objetivo é garantir lazer, acessibilidade e esporte a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de forma gratuita.



Madureira Shopping recebe Espaço Temático Nintendo Switch Shopping Tour Brasil 2023. Experiência é gratuita, funciona todos os dias, das 12h às 20h, no 4º piso, e fica até o dia 24.



Primeira mulher a receber medalha Raimundo Faoro, da OABRJ, advogada Rita Cortez terá sua fotografia colocada no mural dos agraciados na próxima terça (19), às 10h, na sede da entidade.