Publicado 21/12/2023 05:00

Com a meta de retirar um milhão de bitucas de cigarros das praias do Rio de Janeiro em 2024, o movimento ambiental Revolução das Bitucas lança uma campanha de conscientização no próximo sábado (23), no Leme, na altura do quiosque Tatuí. Os voluntários poderão participar de uma aula gratuita de yoga. Desde agosto, quando foi iniciado, o projeto, criado pelo advogado Bernardo Egas, já coletou, em um mês, 25 mil guimbas, resíduo considerado o maior poluente de praias e oceanos. O produto contém acetato de celulose, alcatrão e produtos químicos do tabaco. No Brasil, são lançadas no meio ambiente 14 mihões de bitucas por dia.

Aliança forte em Niterói para 2024

Ex-prefeito Rodrigo Neves (foto) se reuniu com Washington Reis. - Divulgação

O PDT e o MDB firmaram uma aliança no município de Niterói. O acordo foi formalizado em um encontro entre o ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, com o presidente do MDB-RJ e secretário estadual de Transportes, Washington Reis. No encontro, eles trataram do projeto de levar a Linha 3 do Metrô para Niterói e para o Leste Fluminense. O atual secretário Executivo de Niterói recebeu Reis a pedido do prefeito Axel Grael.

Nasceu mais uma juventude partidária

Com a presença do deputado federal Júlio Lopes e do deputado Dionísio Lins, foi criada a Juventude Municipal do Progressistas no município do Rio de Janeiro. Ela terá a finalidade de ampliar e criar novos quadros para o partido. De acordo com Gabriel Guimarães, presidente da executiva, a formação política partidária deve ser a principal prioridade para o futuro do Progressistas.

BRT: Tarifa zero nos fins de semana

No apagar das luzes de 2023, o presidente da Comissão de Transportes, Felipe Michel, deu entrada num projeto de lei que propõe tarifa zero nos fins de semana e feriados para os passageiros do BRT. Segundo o texto, "os usuários devidamente penalizados por calotes ou depredação ficam impedidos de usufruírem da tarifa zero". Segundo Michel, a medida irá incentivar a utilização do transporte público e promover a inclusão social de quem não pode pagar a passagem.

PICADINHO

Orquestra Petrobras Sinfônica celebra rock e pop nacional em concerto gratuito, hoje (21), às 19h, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. Evento é ao ar livre e tem cantor Toni Garrido como convidado especial.



MAM Rio e Instituto Burle Marx anunciam a exposição "Lugar de estar: o legado de Burle Marx", que será inaugurada em 27 de janeiro, com curadoria de Beatriz Lemos.



Casa Nem irá promover acolhimento na noite de Natal para LGBTs sem família. Jantar do (Des)Natal começa às 18h, no Palco Lapa/KuzinhaNem, no Centro do Rio.