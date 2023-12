Publicado 20/12/2023 05:00

Já tinha passado da hora do Rio de Janeiro - que realiza um dos mais concorridos espetáculos e réveillon do mundo - incluir uma corrida rústica na sua programação turística de fim de ano. O problema será corrigido. A estreia do esporte nas comemorações da virada já começa a atrair interessados de diferentes regiões do Brasil e do mundo. A primeira edição da Corrida de Vera Cruz, marcada para as 7h do dia 31 de dezembro, já tem mais de 12 mil inscrições. Desse total, os turistas correspondem a 42%, sendo 2,2 mil participantes de São Paulo, onde acontece a tradicional corrida de São Silvestre, no mesmo dia. Minas Gerais vem logo atrás, com 1,5 mil participantes. Além disso, cerca de 500 estrangeiros farão o percurso que vai do Aterro do Flamengo ao Centro Histórico.

Voo baixo e arriscado

Moradores reclamam de helicópteros voando baixo no Recreio. - Divulgação

O número elevado de helicópteros voando em baixa altura está assustando moradores do Recreio dos Bandeirantes. Um dos condomínios da região já enviou diversas imagens para o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)/ANAC, alertando sobre a irregularidade. Ao longo de apenas sete horas, 12 helicópteros foram flagrados nessas condições. Somente entre os meses de setembro e outubro, 60 vídeos foram gravados com o flagrante. O medo dos moradores, além de terem que conviver com os estrondos, é que ocorra algum acidente, como o registrado há cerca de um ano na Barra da Tijuca, com a queda de uma aeronave de pequeno porte na área de lazer de uma casa.

Direito à comunicação

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio realiza hoje (20) a formatura da primeira turma do curso de Libras. Entre os 140 formandos estão servidores públicos e funcionários da prefeitura, familiares e usuários dos Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência e moradores da cidade. "Esse curso se faz necessário para que as pessoas sem deficiência se comuniquem com a comunidade surda. A comunicação é um direito de todos", disse a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck.

Instituto Informa reabre escritório no Rio

O Instituto é uma das principais empresas de pesquisa de opinião do Brasil e, em janeiro, volta a ter escritório na capital fluminense. O eixo Rio-São Paulo concentra 80% do volume de seus negócios. Fundada em 1995 por Fábio Gomes, o Instituto Informa oferece uma ampla gama de serviços de pesquisa, incluindo as eleitorais, de mercado, de opinião pública e qualitativas.

PICADINHO

Sistema Fecomércio RJ homenageou trade turístico entregando placa ao decano do turismo fluminense Nilo Sérgio Félix, subsecretário estadual da pasta.



AquaRio terá apresentação, de sexta (22) a segunda (25), do Papai Noel que mergulha com tubarões no Grande Tanque Oceânico.



Paula Ramagem e Raphael Gomide abrem exposição "Do Gibi aos Quadrinhos - Os Super-Heróis Brasileiros", hoje (20), no Centro Cultural Correios, trazendo quadrinistas e personagens diversos e de todo o Brasil.