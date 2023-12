Publicado 19/12/2023 05:00

Os sucessivos problemas de segurança pública na zona sul do Rio abrem a possibilidade das festas de Réveillon voltarem suas atenções para Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Esta é a aposta da rede hoteleira local. Este ano serão 12 pontos de queima de fogos, em hotéis, shoppings e condomínios, que proporcionarão um belo espetáculo pirotécnico. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, "a queima é feita nos telhados dos hotéis, que organizam grandes festas muito procuradas pelos turistas. As famílias também costumam receber convidados em seus condomínios, já que o bairro tem por característica prédios com varandas que convidam a confraternizar. Alguns shoppings e condomínios também participam, garantindo um céu iluminado da Barra ao Recreio. É uma comemoração muito bonita com demanda que cresce a cada ano”.

Doação de brinquedos apreendidos pela Receita Federal

Receita Federal doou itens à Secretaria Municipal de Educação do Rio. - Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal doou na última semana mais de R$ 300 mil em mercadorias apreendidas para a Secretaria Municipal de Educação do Rio. Material é fruto de ações de fiscalização realizadas pela Alfândega do Porto de Itaguaí. Entre os mais de 60 mil itens, estão bonecas, bolas, mochilas, brinquedos diversos e material escolar para distribuir aos alunos da rede pública de ensino.

Ação contra o antissemitismo no RJ

A Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ) e a Subprefeitura da Zona Sul têm agido em força-tarefa para apagar pichações antissemitas na cidade. Um muro perto da Sinagoga ARI e do Memorial do Holocausto foi pichado com mensagens ofensivas aos judeus. “O propósito de desumanizar judeus. Seguiremos vigilantes e atuantes para impedir isso e o aumento de violência racista”, afirma o presidente da FIERJ, Alberto David Klein.

Bancada da bala aplaude Altineu

Ao proteger o setor armamentista, o deputado Altineu Côrtes (PL) passou a ser tratado como "ídolo" pelos membros da bancada da bala. Na votação da reforma tributária, Altineu suprimiu do texto o trecho que estabelecia que o imposto seletivo poderia incidir sobre armas e munições. A sugestão de alteração ao texto foi apresentada pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

PICADINHO

Prefeito de Caxias, Wilson Miguel criou a primeira secretaria exclusiva para mulheres na Baixada Fluminense e nomeou para o cargo Juliana do Táxi.



Atores Bayard Tonelli e Patrícia Niedermeier farão leituras performáticas de trechos da obra "Hopekillers", de Thiago Moyses, hoje (19), às 19h, no cinema Estação Net-Rio, em Botafogo. Entrada gratuita.



Projeto Cidadania Sinfônica Opera Studio – Cortina Lírica realiza última apresentação do ano, gratuitamente, hoje (19), às 15h, no Teatro Abdias Nascimento, Faetec de Quintino, no Rio.