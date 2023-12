Chefe da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso. - divulgação

Chefe da maior milícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso.

Publicado 26/12/2023

Há um clima de "euforia" e "dever cumprido" na Superintendência da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. A prisão do chefe da maior milícia fluminense, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que se entregou à PF domingo (24) é a prova que a “inteligência” é mais eficiente que a “truculência”. A transferência dele para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é mais uma etapa cumprida. A prisão de Zinho se deu após negociações entre a defesa dele e a PF. A eficiência da Polícia Federal com o apoio irrestrito do Ministério da Justiça, ainda sob o comando do futuro ministro do STF, Flávio Dino, foram fundamentais para o sucesso da operação.

Buscando solução em Brasília

Cálicles Mânica, superintendente da ANTT, e deputado Yuri.

Líder do PSOL na Alerj, o deputado Yuri foi pessoalmente a Brasília para tentar retirar das mãos da Concer a operação da BR-040, que liga o Rio a Juiz de Fora. Na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ouviu que para isso acontecer depende de um parecer do Tribunal de Contas da União, e ele seguiu para lá. E voltou para o Rio confiante numa solução já no início de 2024. Para o parlamentar, o desenvolvimento de Petrópolis e demais cidades está diretamente ligado ao bom trânsito na rodovia.

Xô, falta de luz no verão

Vereadores do Rio se reuniram com representantes da Light para discutir o "Plano Verão" da concessionária. "Os problemas se multiplicam com as chuvas. Os que militam em bairros mais pobres ficam preocupados, pois os relatos que chegam e dão conta que a empresa não tem oferecido uma resposta imediata. Às vezes, passam-se dias até o problema ser solucionado", explicou Márcio Santos (PRD).

Búzios em alta para o Réveillon

A média de ocupação nas hospedagens em Búzios neste Réveillon deve ser maior que o Carnaval 2023, segundo levantamento do Sindsol, CVB, APB e AHB. O feriado da virada já ultrapassou os 80%, enquanto o período de folia foi de 84%. Para o Natal, houve aumento da ocupação em hotéis e pousadas. "Essa é uma consequência da decoração da cidade, de pacotes e promoções específicas", contou o presidente do Sindsol, Thomas Weber.

PICADINHO

Maior evento de tatuagem do mundo, Tattoo Week volta ao Rio de Janeiro em 2024, em sua 11ª edição, no ExpoMag, nos dias 19, 20 e 21 de janeiro.



ParkShopping Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, exibe até 24 de fevereiro a exposição “Uma viagem pelo coração”, criada pelo Sesc RJ.

IPVA do Rio de Janeiro vai ficar, em média, 4,39% mais barato em 2024, conforme registrado nos valores venais divulgados pela Secretaria de Estado de Fazenda.