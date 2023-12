Publicado 29/12/2023 05:00

O Réveillon é uma festa de esperança para os seres humanos e um momento de desespero para os animais. Principalmente os domésticos. Os fogos e as aglomerações são motivos suficientes para a intranquilidade dos bichos, em especial os que têm audição aguçada. Ainda bem que agora a sociedade começa a entender que eles precisam de cuidados mais amplos. Emenda de autoria do deputado Marcelo Queiroz vai ajudar na formulação de políticas públicas em defesa dos pets. Cães e gatos de estimação foram incluídos no Censo Demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o autor da emenda inserida na Lei 1739/22, a medida vai ajudar a identificar as necessidades dos animais e se atendidas, por consequência, vai-se melhorar a convivência por uma sociedade mais civiilizada.

2023: Caiado lista os feitos da Câmara

Presidente da Câmara, Carlo Caiado falou sobre agenda propositiva. - Divulgação / CMRJ

A revisão do Plano Diretor do Rio, que atualizou as leis de Zoneamento e de Uso e Ocupação de Solo e as mais de 400 leis aprovadas, como o Reviver Centro 2, a alteração da escala da Guarda Municipal e as novas regras de publicidade externa foram os destaques positivos do ano. "Esta Casa está comprometida em criar uma agenda legislativa propositiva, dando segurança jurídica ao setor privado de um lado, e, do outro, respondendo aos anseios dos cariocas", diz o presidente, o vereador Carlo Caiado (PSD).

Para entender a crise fiscal fluminense

No início de janeiro será lançado um livro indispensável para quem pretende entender as entranhas da economia do Rio de Janeiro. A analista em Orçamento e Finanças Públicas Karine Vargas Pontes lança, no dia 3 de janeiro, na Cidade das Artes, na Barra, o livro ”Raízes da Crise Fiscal do Estado do Rio de Janeiro”. Leitura obrigatória.

Desaparecimento de crianças e adolescentes

Nesta época de festas, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) lançou ação para prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes em ônibus e terminais. Ação, que vai até o dia 7 de janeiro, vai exibir vídeo informativo com dicas preventivas para evitar novos desaparecimentos.

PICADINHO

Blitz se apresenta no próximo dia 5 no Circo Voador. Antes do show começar, será exibido o filme "Menino do Rio", clássico do cinema nacional dos anos 80, com Evandro Mesquita no elenco.



Período de férias escolares de 2023 registrou aumento de 117% na emissão de Autorizações Eletrônicas de Viagens de menores em comparação a 2022 no Rio de Janeiro.



Filme-documentário amazônida "Mestras", que resgata composições, fazeres e histórias das chamadas "mestras da cultura popular", estreia em breve no circuito dos festivais.