Publicado 28/12/2023 05:00

Desde que a deputada Lucinha (PSD), 63 anos, tornou-se alvo de busca e apreensão pela PF e foi flagrada em conversas com o miliciano Domício Barbosa de Souza, o Dom, um dos homens de confiança de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do RJ - agora preso -, sua vida tornou-se um inferno. A Justiça a afastou das suas atividades parlamentares da Alerj. Agentes foram ao seu gabinete e na residência, em Campo Grande. Os federais apreenderam documentos que estão sendo periciados. Lucinha tenta esconder dos seus eleitores qualquer suspeita de envolvimento criminoso. Nas suas redes sociais, seguem postagens de Natal ao lado de Papai Noel. "Seguimos com a caravana de Natal na Zona Oeste!", diz ela.

Alerj faz balanço oficial de 2023

Rodrigo Bacellar falou sobre recorde de aprovação de projetos - Reprodução

O primeiro ano da 13ª legislatura da Alerj teve 2.691 projetos criados e 304 novas leis em vigor. "Temos um recorde de maior número de aprovação de projetos em todas as comissões, em especial na Comissão de Constituição e Justiça", disse o presidente da Casa, Rodrigo Bacellar. Ele também falou sobre a parceria com o governo de Cláudio Castro. “Votamos medidas para ajudar o governo estadual a gerar receitas e minimizar a questão do déficit financeiro projetado para o próximo ano”.

O Meio Ambiente agradece

O Inea promove hoje (28) a última vistoria de monitoramento marítimo do ano na Baía de Guanabara. Por meio do projeto De Olho no Mar, a ação fiscalizará atividades marítimas realizadas na Baía e em áreas licenciadas pelo instituto. Os técnicos irão percorrer a região costeira da capital fluminense, entre o Museu do Amanhã, no Centro, até a Urca, na Zona Sul carioca.

Deputados federais e suas despesas

Os deputados federais do Rio tiveram, de janeiro a novembro deste ano, despesas totais de quase R$ 17 milhões. Os que mais gastaram no período foram: Dani Cunha (União), R$ 448.569,61; Murillo Gouvea (União), R$ 441.238,48; Julio Lopes (PP), R$ 438.729,49; e Sóstenes Cavalcante (PL), R$ 434.021,64.

PICADINHO

Bernardo Sá Earp apresenta exposição "A Invenção de Si", com curadoria de Cota Azevedo, no Centro Cultural Correios RJ, até 20 de janeiro.



Peça "Pequena dança para mulheres que voam" retorna ao EAV Parque Lage com nova temporada do espetáculo, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro.



Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) já disponibiliza os valores venais para cálculo do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.