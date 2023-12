Publicado 27/12/2023 05:00

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve receber no início de 2024 solicitação para incluir o pedido de liberação de recursos para programas em defesa das mulheres. Faltam recursos novos. Apesar disso, o Ministério das Mulheres firmou parceria com o NetLab, laboratório de pesquisa vinculado à Escola de Comunicação (ECO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para realizar uma pesquisa focada no discurso misógino e na desinformação direcionada às mulheres nas plataformas de redes sociais. Com um investimento de R$ 300 mil, a iniciativa tem como objetivo analisar duas formas principais de desinformação: a produção de conteúdo audiovisual com discurso de ódio às mulheres e a ocorrência de golpes e fraudes direcionados às mulheres, que acarretam danos financeiros, psicológicos e de saúde.

Reciclagem ainda depende de cumprir leis

Deputado estadual Carlos Minc é autor de leis em favor dos catadores. - Divulgação

Em balanço da sua legislatura, o deputado estadual Carlos Minc relembrou que ele participou da luta em favor dos catadores. E, também, da criação do Polo Reciclador de Gramacho, em Caxias, e as leis da Reciclagem, da Logística Reversa e do Pagamento por Serviços Ambientais. E leis que isentam cooperativas de pagar cartórios e juntas comerciais. "Infelizmente, essas leis não são cumpridas e os números da reciclagem no Brasil são ainda fracos", lamenta Minc.

Proteção do sol para quem busca comida

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado informa que uma parte do restaurante popular da Central do Brasil já foi coberta para proteger as pessoas do sol. Em janeiro, a obra estará completa. Segundo eles, o serviço é de excelência. O interior é climatizado e 70% do público são pessoas com deficiência e idosos. É um trabalho realizado em parceria com o Sesc RJ.

Paty retoma debate eleitoral em janeiro

As festas de fim de ano sossegaram um pouco o embate político em Paty de Alferes. Mas não o entusiasmo do pré-candidato a prefeito João Carlos Rocha. Seus aliados dizem que, de todos os nomes que surgiram até agora, o de Rocha é o que tem o mais baixo índice de rejeição, que é nulo, sinalizando uma possível ameaça aos grupos tradicionais da região. Janeiro promete.

PICADINHO

O MAM recebe, no próximo dia 6, a instalação vAiVéM, um projeto infanto-juvenil multidisciplinar que une linguagens da dança e do circo em torno do balanço, brinquedo pertencente à rua e às praças das cidades.



Instituto Phi será uma das organizações ajudadas na 19ª edição do Jogos das Estrelas - Zico All Star Games 2023. Tradicional evento beneficente anual, idealizado pelo ex-jogador Zico, será realizado, hoje (27), no Maracanã.



Prefeitura do Rio inaugurou no último fim de semana duas unidades de acolhimento à população em situação de rua, em Cascadura, na Zona Norte.