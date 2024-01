Publicado 02/01/2024 05:00

O estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios e em todos eles a disputa pela prefeitura será o elemento político mais importante de 2024. De março até 6 de abril, terá início a troca de partido sem perder o mandato. Em abril, os pré-candidatos poderão fazer ações de arrecadação. Em junho, dirigentes sindicais e ocupantes de outros cargos devem deixar o posto, e comentaristas e apresentadores de TV não podem mais entrar no ar caso se candidatem. No mês seguinte, é a fase da abertura do prazo para convenções partidárias. E, em agosto, o início da propaganda eleitoral até 5 de outubro. A eleição será no dia seguinte. E o segundo turno, onde houver necessidade, será dia 27.

Trânsito político engarrafado em Caxias

Disputa pela Prefeitura de Caxias deve ser uma das mais acirradas. - Divulgação

A disputa pela prefeitura de Duque de Caxias será uma das mais acirradas do Estado. Ela terá um grande número de candidatos. O ex-prefeito da cidade José Camilo dos Santos, o Zito (PV), e o candidato de Washington Reis, Netinho Reis (MDB), largaram na frente. Também querem tentar o vereador Serginho, Dica, Marcos Tavares, Marcelo Dino, Áureo Ribeiro, Celso do Alba, Arthur Monteiro e Wesley Teixeira.

Atenção especial aos superdotados

O Governo do Estado está autorizado a criar núcleos especializados para alunos de altas habilidades e superdotação na rede pública de ensino. É o que autoriza a lei do deputado Júlio Rocha (Agir). "Vamos privilegiar as mentes mais brilhantes do estado e do Brasil, acolhendo-os em núcleos de ensino com capacidade de potencializar ainda mais as altas habilidades que o aluno já possui", justificou Rocha.

Minc critica atuação dos federais do Rio

Deputado estadual Carlos Minc criticou atuação dos parlamentares federais, em Brasília. "Ruins os cortes que deputados fizeram em programas sociais, como Vale Gás, FIES que financia alunos no Ensino Superior, Farmácia Popular e em obras do PAC, que perderam R$ 6 bi. É dinheiro de obras essenciais, de irrigação, transporte sobre trilhos, indo pra emendas parlamentares".

PICADINHO

CCBB Rio recebe nos dias 13 e 27 de janeiro a atividade Hora do Conto - Patrimônio Histórias de Memórias, em que educadores apresentarão histórias da cultura popular e da literatura universal.



Sambista conhecido como Gato de Salto, que promove diversidade e dá aulas de samba no pé em vários países, chega da Áustria e se prepara para estreia como muso da Império da Tijuca.



Grátis, "Olhar discreto" é a nova exposição do artista Mario Reis, na Sala Leila Diniz, a partir de 12 de janeiro, das 8h às 17h, no Centro de Niterói.