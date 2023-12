Publicado 31/12/2023 05:00

Durante todo o segundo semestre de 2023, a coluna publicou várias notícias sobre os desafios do Governo Cláudio Castro para colocar em ordem as finanças públicas. A boa saúde delas é que dará a tranquilidade para o povo fluminense trabalhar em paz com crescimento, renda e emprego. Mas hoje falaremos diretamente para nossos leitores. Regra número 1, pegue seu 13º e pague as suas dúvidas. Em seguida, os economistas que consultamos apostam que, em 2024, o mínimo da taxa de juros será 9,25%. Apesar da expectativa de queda da inflação, o dinheiro continuará curto. O PIB no curso do novo ano deve ficar por volta de 2%, o que ainda é magro. Mas se cuidarmos de cada centavo a gente poderá dizer que fizemos a nossa parte. Feliz Ano Novo, mesmo com problemas antigos à nossa volta.

Dança das cadeiras começou cedo

Bárbara Siqueira era presidente do Caminho Niemeyer. - Reprodução/Internet

A morte de Bárbara Siqueira, que ocupava a presidência do Caminho Niemeyer, causou uma comoção no meio político de Niterói. A ideia é que o cargo continue sendo ocupado pelo grupo do ex-prefeito Rodrigo Neves. Um dos nomes cotados é o da diretora de Turismo da Neltur, Marcelly Apolinário. Ela foi casada com o presidente da Fundação de Artes, Fernando Brandão, também ligado ao ex-prefeito, e que disputará uma vaga de vereador pelo PDT em 2024.

Maricá está de bem com a vida

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comprovou em dezembro a força de Maricá, a décima cidade mais rica do Brasil. A maior participação no Produto Interno Bruto (PIB), um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, demonstra a pujança da atividade econômica de uma região, tendo como base a soma dos bens e serviços produzidos no país.

Crime insolúvel de irmão de parlamentar

O ano termina e a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), casada com o também parlamentar Glauber Braga (PSOL-RJ), não tem conhecimento do desfecho do inquérito da Polícia do Rio sobre o assassinato de seu irmão, Diego Bomfim, e outros dois colegas médicos paulistas em outubro no Rio de Janeiro.

PICADINHO

Veiga de Almeida ganhou o prêmio Práticas Inspiradoras do Cemaden com os projetos 'Que Chuva é essa?', 'Que casa é essa?’ e 'Meninas e Mulheres na RRD'.



Iate Clube do Rio de Janeiro recebe Campeonato Sul Americano de Vela até o dia 30 de janeiro.



Após apresentações na China, peça "Brás Cubas" da Armazém Cia de Teatro reestreia no Teatro Firjan Sesi Centro, no Rio, na próxima quinta (4).