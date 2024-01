Câmara de Teresópolis aumentou o tom contra prefeito Vinicius Claussen - Bruno Nepomuceno

Publicado 04/01/2024 05:00

O prefeito Vinicius Claussen (PL) e a Câmara Municipal de Teresópolis estão no meio de um turbilhão. No apagar das luzes de 2023, os vereadores vieram a público dizer que aprovaram a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024, "incluindo as emendas necessárias para resguardar os cofres públicos do descontrole que vem se acumulando nos últimos anos, caracterizado por um rombo milionário e até mesmo no inédito e penoso episódio de fechamento de hospitais por falta de pagamento". A nota oficial da Câmara aumentou o tom: "é dever da Câmara informar àqueles que optaram pelo caminho antidemocrático, da intimidação, da manipulação e da mentira, que o Poder Legislativo Municipal se manterá firme tomando as medidas legais e até mesmo judiciais que forem necessárias contra todo e qualquer atentado que tenha por objetivo macular os preceitos regidos pela nossa Constituição Federal".

Macaé: Moradores jogam lixo na Lagoa

Vereador Cesinha reclamou com moradores do local.Foto: Ascom/CMM

O presidente da Câmara Municipal de Macaé, vereador Cesinha (Solidariedade), não tem papas na língua e passou um pito nos moradores do entorno da Lagoa de Imboassica que ainda não fizeram a conexão das suas residências à rede de esgoto, na via pública. "É obrigação. E 20 a 30% dos proprietários ainda não providenciaram a ligação". Por esse motivo, parte do esgoto do bairro continua sendo despejado in natura da lagoa, explicou.

Silas Malafaia é a "metamorfose ambulante"

Desde que o nome do pastor Silas Malafaia circulou como um possível companheiro de chapa de Alexandre Ramagem (PL), preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar Eduardo Paes na próxima eleição para prefeito do Rio, seu nome bomba na internet. Desencavaram várias gravações polêmicas e contraditórias de Malafaia. Ele foi apelidado de "metamorfose ambulante".

Entregar obras de olho na eleição

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, fez uma lista de "entregas de obras" para "fechar com chave de ouro" o último ano da sua administração. Ele anunciou o programa de transformação da mobilidade do centro da cidade para melhorar o trânsito. E o arremate da nova sede do Detran no município e o prédio do novo Centro do Comércio Popular.

PICADINHO

Lendária Padaria Século XX em frente à TV Globo, no Jardim Botânico, fechou suas portas após 40 anos de existência. O dono decidiu se aposentar.



Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou que as reclamações de usuários de planos de saúde tiveram crescimento de 49,7% nos primeiros dez meses de 2023.



Em Duque de Caxias, quem também está com pré-candidato para a prefeitura é o Partido Novo, com o professor André Quintanilha.