Ministro da Fazenda, Fernando Haddad - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 07/01/2024 05:00

Inicialmente desacreditado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, surpreendeu positivamente em 2023. No meio do ano, pesquisa da Quaest mostrou que 34% dos consultados acreditavam numa piora na expectativa. Ocorre que Haddad entregou melhor do que pegou. Mas já é passado. Ele adiantou que aposta agora no conjunto de novas medidas que será enviado pelo governo ao Congresso Nacional para tentar zerar o déficit das contas públicas federais nos próximos anos. O sucesso ou o fracasso de Haddad repercutirá na eleição. PT, PL e PSD querem triplicar o número de eleitos. E o PSB dobrar.

Hotéis focam no Carnaval

Além dos desfiles, Carnaval de rua atrai milhares de turistas ao Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

O negócio agora é a festa de momo. Os hotéis cariocas ficaram cheios no Réveillon, com ocupação média de 87,13%, segundo o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO). As regiões mais procuradas foram Ipanema/Leblon (95%), Barra da Tijuca/Recreio/Jacarepaguá (89%) e Leme/Copacabana (88%), seguidas de Flamengo/Botafogo (84%) e Centro (79%). A meta agora é lotar no Carnaval.

Arraial tem novo plano de cargos

A Prefeitura de Arraial do Cabo começa 2024 com o Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da Educação que não era atualizado desde 1998. O novo PCCR ampliou com a inclusão dos profissionais de apoio administrativo à docência, tais como Secretário Escolar, Inspetor de Alunos, Auxiliar de Classe - antes denominado Auxiliar de Creche, aos quais também foi garantida a redução da carga horária.

Tecnologia educacional chega ao interior

Cinco mil e duzentos alunos de escolas públicas de Silva Jardim (RJ) começaram a usar notebooks com internet de alta velocidade para uso nas atividades pedagógicas conduzidas por professores da rede. O programa Aprender Conectado serve de vitrine para outros municípios. O valor inicial investido não foi divulgado.

PICADINHO

Instituto Rodobens está com inscrições abertas para terceira edição do projeto Jovens de Futuro. Curso gratuito que apoia jovens a ingressar no mercado de trabalho conta com 100 vagas e será de 22 a 26 de janeiro.



Com ensaios técnicos na Sapucaí, MetrôRio estende horário de funcionamento aos domingos na Central do Brasil/Centro e Praça Onze até meia-noite. Outras estações só funcionarão para desembarque.



Com temporada aberta de corridas de rua, Circuito do Sol, que acontece dia 4 de fevereiro, está com incrições abertas, com distâncias de 5, 10 e 15 quilômetros.