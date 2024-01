Publicado 06/01/2024 05:00

Há 8 anos a cidade de Magé, a segunda mais antiga do estado do Rio de Janeiro, não tinha um mapa municipal e nem Cep que se pudesse identificar os números das casas e as ruas em que se localizavam. Magé fica a 59km de Maricá. Os Correios não conseguiam fazer entregas de compras feitas por moradores e muito menos enviar postagens regulares. Durante anos, lugares eram conhecidos por denominações repetidas porque ninguém havia se dado ao trabalho de fazer o levantamento dos endereços. Talvez por isso se justifique, ainda hoje, o esforço de mudar nomes antigos e criar novas vias. Na última sessão do ano na Câmara, o vereador Leroy apresentou três dos oito projetos de lei com nomes novos.

Estão chegando os mestres das periferias

Filósofa Sueli Carneiro é uma das homenageadas em premiação. - Reprodução/Instagram

Será na noite do 24 de janeiro, no Museu do Amanhã, a cerimônia do Prêmio Mestre das Periferias, que homenageará a filósofa Sueli Carneiro, o escritor e ator Daniel Manduruku, a deputada transexual da Alerj, Dani Balbi, e Frei David, fundador da Educafro. Promovido pela UNIperiferias (Universidade Internacional das Periferias), sediada na Maré, o Prêmio pretende valorizar os que se destacam na luta por uma sociedade mais justa e democrática.

Metrô com novo horário na terça de Carnaval

Para comodidade e segurança do público e desfilantes das escolas mirins, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana e o Metrô-Rio ampliaram o horário de funcionamento do transporte na terça-feira de Carnaval, pela primeira vez. Assim, as estações Praça Onze e Central do Brasil, as mais próximas ao Sambódromo, estarão abertas para embarque e desembarque até 1h. Todas as outras funcionarão até este horário somente para desembarque.

Cerco aos ladrões de celular

Os crimes de furto e roubo de aparelho celular podem ter a penalidade aumentada, de acordo com projeto apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). A proposta prevê que a punição passe dos atuais dois anos para até oito anos de prisão, em caso de furto. Na hipótese de roubo, a pena terá acréscimo de um terço até a metade do tempo, totalizando até 12 anos de reclusão, com início do cumprimento em regime fechado.

PICADINHO

O Edital de Cultura Firjan SESI está com inscrições abertas até dia 31 para 70 propostas artísticas que irão compor a programação 2024 dos Teatros Firjan SESI e de outros equipamentos da instituição, além do Centro Cultural Futuros – Arte e Tecnologia.



Associação Junior Achievement do Rio de Janeiro é eleita a Melhor ONG de Filantropia, Voluntariado e Apoio à Sociedade pelo Prêmio Melhores ONGs 2023, que destaca as 100 melhores organizações brasileiras do terceiro setor.



Shopping Boulevard, em Vila Isabel, tem programação com teatro infantil aos sábados e domingos de janeiro, no Palco Boulevard, às 15h30. Evento é gratuito.