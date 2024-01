Deputado Carlos Minc encomendou pesquisa para combater fake news nas eleições deste ano. - Divulgação

Publicado 10/01/2024 05:00

Pesquisa em andamento com previsão de divulgação em fevereiro pode reacender discussão sobre o delicado tema religião e campanha política. O deputado Carlos Minc (PSB) encomendou consulta a quatro mil pessoas para responder 8 questões. A coluna teve acesso a quatro perguntas. Para Minc, a ideia é combater "fake news" na eleição. São elas: "Você tem conhecimento de alguma igreja ou templo que tenha sido fechado pelo Governo Lula?"; "Você conhece algum religioso que tenha sido punido por usar textos bíblicos em suas pregações?"; "Você conhece alguém que tenha sido obrigado a celebrar casamento homoafetivo?" e, por fim, "Você tem conhecimento de distribuição de 'kit gay' no entorno ou dentro de escolas religiosas?".

Minha Casa, Minha Vida no Rio

Patrick Corrêa, Carlos Vieira e Eduardo Paes se reuniram na Prefeitura - Divulgação/Jonas Bispo

Depois de participar do encontro no Réveillon entre Antônio Rueda, futuro presidente do União Brasil, e o prefeito Eduardo Paes, o secretário municipal de Habitação, Patrick Corrêa, levou o novo presidente da Caixa, Carlos Vieira, até a prefeitura. Lá, falaram sobre os contratos que a SMH tem com o banco e a negociação para que a Caixa receba o financiamento do Minha Casa, Minha Vida e do Novo PAC, com obras de infraestrutura e regularização fundiária por toda a cidade.

Caldeirão ferve em São Pedro da Aldeia

A coisa está pegando fogo em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Tudo por conta do atraso de salários dos servidores contratados e comissionados do governo. O prefeito Fábio do Pastel (PL) garantiu nas redes sociais que a situação será normalizada em breve, mas manifestações estão marcadas para acontecer ao longo da semana na porta da prefeitura.

Teresa Bergher está uma onça com Paes

Eduardo Paes sancionou o orçamento aprovado pela Câmara, mas vetou nove artigos do projeto. Entre eles, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da Saúde e da Educação. "Na hora da votação existe um acordo do que será aprovado ou rejeitado. Muitos vereadores votam a favor do orçamento, porque tiveram suas emendas aprovadas, como no caso do plano de cargos dos servidores e a climatização das escolas. São vetos absurdos", lamenta Teresa.

PICADINHO

Prefeitura de Maricá assinou na última semana termo de cooperação para o programa "190 Integrado", que permitirá compartilhamento de imagens de câmeras de segurança e alertas de sensores em locais públicos da cidade com a PM.



Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou até 29 de janeiro as inscrições para o Bolsa Atleta do município, que ajuda financeiramente atletas e paratletas da cidade a partir de 14 anos a participarem de competições nacionais e internacionais.



Duque de Caxias começou esta semana recadastramento anual de aposentados e pensionistas, que deverão comparecer à sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias.