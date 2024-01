Publicado 09/01/2024 05:00

Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram relembrados - para nunca mais serem repetidos -, nesta segunda-feira, tanto no Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, em Brasília, como por autoridades de outros poderes da República que representam a União e estados da federação. Houve, inclusive, abertura da exposição "Após 8 de Janeiro: Reconstrução, memória e democracia". Já as duas principais casas legislativas do Estado do Rio de Janeiro optaram pelo silêncio e não participaram dos atos em favor da democracia. A Câmara de Vereadores da capital informou que a "Casa não iria se pronunciar". Mesmo caminho seguido pela Alerj. E também indagado se tinha algo para comentar, o Governo Estadual não respondeu a consulta.

AVC de Delaroli mexe com a política

Prefeito Marcelo Delaroli sofreu AVC em setembro de 2023. - Reprodução

Faltando menos de 10 meses para as eleições, se o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, de 43 anos, se licenciar do cargo, assume seu vice, Lourival Casula, do PT. Isso facilitará muito a candidatura da deputada estadual Zeidan. Se Delaroli continuar na prefeitura, o PL avaliará as condições de saúde para saber se vale o risco. Ele passou mal na última semana a caminho de uma reunião no Palácio Guanabara. Vale lembrar que Delaroli sofreu um AVC em setembro do ano passado.

Combate ao feminicídio no Rio de Janeiro

Quando a Assembleia Legislativa retomar os trabalhos em fevereiro, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pretende reativar seus programas de acolhimento. Em 2023, 162 mulheres em situação de violação foram atendidas no espaço de consultas psicológica e e jurídica - instalado na Alerj. Segundo o Dossiê Mulher 2023, produzido pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), somente no ano passado foram registrados no Rio de Janeiro mais de 125 mil casos de mulheres vítimas de violência doméstica.

Mulheres pretas são as que mais sofrem

Cerca de 69% das mulheres vítimas de violência que procuraram a Alerj eram negras e 30% relataram abusos domésticos. "Somos o terceiro estado com mais mortes de mulheres, por isso a importância desse projeto”, disse Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O setor de atendimento presencial funciona, de segunda a sexta, das 10h às 18h, ou pelo telefone 0800-282-0119.

PICADINHO

O bloco Batuke de Batom da Iha do Governador com enredo Banho de Mar a Fantasia do Carnavalesco Severo Luzardo (In Memoriam) terá como Madrinha Rita Fernandes (Presidente da Sebastiana) no próximo Carnaval.



11ª Tatto Week Rio, que acontece nos dias 19, 20 e 21, vai doar 100 micropigmentações de sobrancelha e reconstrução da aréola do mamilo para pacientes oncológicas e homens trans.



A partir de amanhã (10), o Futuros - Arte e Tecnologia, no Flamengo, apresenta a instalação multicultural e multimídia CASA COMUM com obras e experiências de artistas amazônidas e olhar direcionado a cosmovisão indígena do planeta como uma “casa comum” de todos os seres viventes. Evento gratuito.