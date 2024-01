Cristine Paes - Beth Santos

Publicado 08/01/2024 05:00

Presidente de honra da obra social da cidade do Rio de Janeiro pela terceira vez, a primeira-dama Cristine Paes assumiu o posto nas duas primeiras gestões de Eduardo Paes. Neste período, nomeou a ONG de RIOinclui e reposicionou a instituição para ajudar crianças e adolescentes com deficiência, em situação de vulnerabilidade. Formada em engenharia elétrica pela UERJ e tendo cursado três anos de arquitetura, Cristine teve a iniciativa devido a um antigo sonho de aplicar seus conhecimentos na área de acessibilidade. Em entrevista à coluna, ela fala sobre os 40 anos da organização.

O que é exatamente RIOinclui?

Somos uma organização social, filantrópica, da sociedade civil, que tem como objetivo atender pessoas com deficiência e suas famílias em situação de vulnerabilidade social. Tenho muito orgulho de ser presidente de honra desta instituição. Esta é terceira vez que estou à frente da RIOinclui. E fico muito feliz por ver o seu desenvolvimento nos últimos anos.

Quais são os projetos da RIOinclui para 2024?

Será um ano muito especial. Vamos comemorar 40 anos. Ao longo dessa jornada, concretizamos e ampliamos nossos programas. O Moradia & Acesso, por exemplo, está garantindo moradia digna e acessível para pessoas com deficiência. É muito bom poder resgatar a dignidade dentro do próprio lar. O programa A Tua Ação faz um trabalho muito especial porque inclui pessoas com deficiência no mundo do trabalho, por meio da metodologia do emprego apoiado. Estes programas estão nos dando uma visibilidade nacional e internacional e seguindo de exemplo para outras capitais do Brasil. Nossa missão é executar e articular ações e estratégias entre governo e sociedade e ainda conscientizar a sociedade da importância de enxergar as pessoas com deficiência com olhos atentos. Teremos um calendário extenso em 2024 para festejar e celebrar os 40 anos com muita ação. Queremos chegar em dezembro, mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com muitas ações para serem comemoradas.

Quais são as maiores dificuldades na realização dos projetos?

Nossos projetos foram abraçados pela sociedade carioca. Mas temos a consciência de que as demandas são sempre superiores ao nosso alcance como uma organização da sociedade civil. Por isso, buscamos sempre ir além. Fazemos a diferença na vida das pessoas que são beneficiadas pelos nossos projetos. De fato, conseguimos promover uma melhor qualidade de vida.

Como a população em geral e empresas privadas podem contribuir com a RIOinclui?

Estamos abertos a todo o tipo de ajuda. As empresas podem entrar em contato conosco para se cadastrarem para contratar pessoas com deficiência por meio do emprego apoiado. Também temos uma central de doações para pessoas físicas e jurídicas interessadas em doar alimentos, roupas em bom estado e acessórios. Os interessados podem nos mandar um e-mail: doacao.rioinclui@gmail.com ou nos ligar: (21) 2976-9120

Pelo que a senhora já viu dos casos que chegam na RIOinclui, o que o poder público e a sociedade civil podem fazer em conjunto para ajudar a melhorar o bem estar dessas pessoas nas áreas urbanas?

A parceria entre o setor público e a sociedade civil é muito importante. Precisamos da mobilização da sociedade para atuarmos em temas que envolvem conscientização de todos. O apoio a pessoas com deficiências, por exemplo, é um destes temas que precisam de uma atenção especial e que não precisam ficar apenas nas mãos do setor público. A sociedade civil pode ajudar, seja através de instituições como a nossa, a Rioinclui, ou outras. No caso da Rioinclui, temos um papel importante para colocarmos em prática ações que, de fato, ajudem a todas as pessoas, desde as com deficiências, mas também, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com crianças de colo ou com carrinho de bebê e outras.