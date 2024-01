Ensaios técnicos voltam neste fim de semana à Marquês de Sapucaí - Alexandre Macieira / Riotur

Ensaios técnicos voltam neste fim de semana à Marquês de SapucaíAlexandre Macieira / Riotur

Publicado 12/01/2024 05:00

Os ensaios técnicos na Sapucaí prosseguem neste fim de semana. A orientação do Governo estadual no sentido de reforçar a segurança desde já e durante o Carnaval está mantida até o término dos desfiles das escolas de samba. O Governo do Estado montou uma operação integrada de segurança para garantir a tranquilidade dos foliões. Além do reforço do efetivo, o esquema de segurança da Polícia Militar teve o uso do sistema de videomonitoramento. O carro-comando da PM volta ao Sambódromo. O veículo possui torre de observação que sustenta quatro câmeras alinhadas ao sistema de reconhecimento facial. "Estamos investindo R$ 60 milhões no Carnaval. Com apoio das forças de segurança, teremos uma festividade de paz e tranquilidade, onde turistas e moradores poderão aproveitar'', disse o governador Cláudio Castro.

Dinheiro novo para infraestrutura

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva - Mario Agra / Câmara dos Deputados

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da SilvaMario Agra / Câmara dos Deputados

A sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Lei que cria as Debêntures de Infraestrutura pode significar de imediato a injeção de R$ 150 bilhões em projetos de infraestrutura. Os recursos se referem a uma parte do valor que os Fundos de Pensão e de Previdência Privada, que juntos detêm um patrimônio de R$ 1,5 trilhão, estão autorizados a investir em debêntures. O cálculo se baseia em levantamentos da Associação Brasileira da Infraestrutura e das Indústrias de Base (ABDIB). O projeto é do deputado João Maia (PP/RN), sob relatoria de Arnaldo Jardim (Cidadania/SP).

Iguaba Grande: PSB tem pré-candidato

O ex-secretário de Meio Ambiente e ex-presidente da Câmara de Vereadores Marco Antonio Motta Ramos é a aposta do PSB na disputa à prefeitura de Iguaba Grande. Ele assinou a ficha de filiação do partido com as bençãos dos presidentes estadual, Alessandro Molon, e nacional, Carlos Siqueira.

Produtividade parlamentar no Rio

Ao longo de 2023, a Câmara do Rio realizou mais de 80 audiências públicas, 861 reuniões e 952 encontros, como debates públicos. Os pareceres totalizam 3.326. Os trabalhos se deram como resultado das atividades das Comissões Permanentes, Temporárias e Frentes Parlamentares. A Casa quer deixar para trás a era dos funcionários fantasmas.

PICADINHO

O CCBB Educativo - Lugares de Culturas apresenta o espetáculo cênico “Brincantes do Brasil”, com contos populares brasileiros, dias 13, 21 e 28, sempre às 14h. De graça.



Corredor cultural Beco do Pantera inaugura, amanhã (13), etapa ecológica com show gratuito de BNegão e diversas atividades na Lapa.

Fecomércio RJ ganhou, pela segunda vez, o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, concedido pelo Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entrega do prêmio será no dia 18 de janeiro, no Palácio da Justiça, em Brasília.