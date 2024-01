Deputado Carlos Jordy (PL) foi alvo da Operação Lesa Pátria, da Polícia Federal - Divulgação

Deputado Carlos Jordy (PL) foi alvo da Operação Lesa Pátria, da Polícia FederalDivulgação

Publicado 19/01/2024 05:00

Agressivo, radical, o deputado federal Carlos Jordy (PL), desde o segundo semestre do ano passado, focava sua energia na disputa eleitoral em Niterói, onde é pré-candidato. Expoente da extrema-direita, se dedicava a articulações. O fato é que a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada ontem (18) pela Polícia Federal (PF), o atingiu em pleno voo. Os policiais fizeram buscas e apreensões na residência do parlamentar, no Rio de Janeiro, e em seu gabinete, em Brasília. A PF já possui fortes indícios de que ele ajudou aos que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Existem conversas telefônicas. Nas redes sociais, em sua defesa, Jordy disse que a busca é "uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente visa perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas de eleição municipal".

Clientes perdem a paciência com a Enel

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, criticou atuação da EnelCléber Mendes

Os moradores de Itaipuaçu estão cansados das constantes falhas no fornecimento de energia elétrica pela Enel, concessionária responsável. Até o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, entrou no circuito. O prefeito afirmou que irá pedir suspensão dos pagamentos dos clientes por um mês. Ele sugeriu aos consumidores que deixem mensagens na página da Aneel, que regula o setor, e entrem com ações judiciais contra a concessionária pela Secretaria de Defesa do Consumidor do município. "Olha o que deu a privatização do serviço essencial. A empresa só visa lucro e não reinveste, para que os donos da Enel fiquem lá na Itália tomando vinho", criticou.

Novo trajeto até região dos Lagos

O deputado Tande Vieira (PP) apresentou indicação na Alerj solicitando ao governador Cláudio Castro e ao presidente do Detro, Leonardo de Lima Matias, a implantação de uma linha de ônibus direta entre a região do Médio Paraíba e a Região dos Lagos. Hoje, quem mora na região e deseja visitar as cidades da chamada Costa do Sol precisa, obrigatoriamente, fazer baldeação na Rodoviária do Rio, na capital.

Seropédica recebe recursos federais

Deputado Bandeira de Mello comunicou ao prefeito de Seropédica, professor Lucas, o acompanhamento das emendas para o município. Foram destinados R$ 1,2 milhão para a Saúde, para custeio de média e alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), e R$ 485 mil para pavimentação e adequação de vias.

PICADINHO

Durante a Corrida de São Sebastião, amanhã (20), no Aterro do Flamengo, o Sesc Verão 2024 estará presente com atividades como aquecimento antes da prova principal, espaço kids com brinquedos infláveis, cama elástica e uma ação de reciclagem do Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS).



Américas Shopping promove, até 7 de fevereiro, Campanha de Doação Volta às Aulas, em parceria com Instituto da Criança. Clientes poderão doar material escolar novo ou em bom estado.



Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, confirmou até o fim de 2024 a manutenção da parceria com o projeto "Craque do Amanhã" voltado a crianças e adolescentes de São Gonçalo, Duque de Caxias e Belford Roxo, e também do município paulista de Santa Isabel.