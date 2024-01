Publicado 18/01/2024 05:00

O vice-presidente Geraldo Alckmin tem dito que a Rota 3 da Petrobras - duto construído para transportar gás natural do Campo de Franco até o Polo GasLub Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro - estará pronta no final deste ano. Uma boa notícia, porque atualmente se reinjeta mais de 60% do gás natural obtido quando se extrai petróleo em alto mar. No entanto, se não tivermos uma política para atrair térmicas e indústrias para o Leste Metropolitano, este gás será colocado na rede que abastece vários estados brasileiros e será mais uma receita que vaza do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, cerca de 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Rio. O Governo do Estado tem o dever de fazer coordenação de políticas que possibilitem a industrialização no Leste Metropolitano.

Tragédia no Rio exige recursos antecipados

O deputado federal Luis Carlos Gomes (Republicanos) pediu antecipação de R$ 3 milhões da alínea recursos emergenciais para o Rio de Janeiro. Além de créditos de auxílios, abrigamento, bolsas e cestas básicas.

Ex e atual prefeito de Nova iguaçu: amigos?

Lindbergh Farias e Rogério Lisboa sempre tiveram uma relação amistosa, mas, dizem, a coisa azedou porque o deputado não gostou de uma crítica de Rogério ao presidente Lula por conta do conflito Israel e palestinos. Da parte de Lisboa: "paz e amor". Um assessor descreveu o chefe: "Rogério é o cara mais low profile que pode existir. Calmo e divertido. Tá com raiva, não."

Punição para condenados por agredir idosos

Projeto de Alan Lopes quer impedir condenados em cargos públicos. - Foto Julia Passos/Alerj

Pessoas que tenham sido condenadas por violência contra idosos, ou que estejam cumprindo medida cautelar, poderão ser impedidas de exercer função em órgãos públicos assim como participar de concurso público no Estado do Rio de Janeiro. É o que determina o Projeto de Lei 2440/2023, do deputado estadual Alan Lopes (PL), em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). A intenção é que o projeto seja votado na Alerj até o mês do junho.

PICADINHO

Já começou a dança das cadeiras, o vereador Waldir Brazão se filiou oficialmente ao Partido Verde.



MAM Rio recebe, a partir do dia 27, a primeira itinerância da 35ª edição da Bienal de São Paulo – coreografias do impossível. Dos 121 artistas presentes no Pavilhão da Bienal, 18 estarão em exibição no Rio.



Coletivo Rio + Rock entrega o Prêmio MAIS Destaques 2023 no próximo dia 23, com transmissão online, aos melhores do Rock em diversas categorias.