Eduardo Cunha representou sua filha, Danielle Cunha, em assinatura de contrato em Tanguá - Divulgação

Publicado 17/01/2024 05:00

Ex-presidente da Câmara dos Deputados (2015–2016) e ex-deputado federal (2003–2016), Eduardo Cunha tentou voltar pela via eleitoral na última eleição, só que não foi feliz. Mas elegeu sua filha Danielle Cunha (União), 36 anos, com expressivos 75.810 votos. Semana passada, ele demonstrou desenvoltura ao lado do prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, na assinatura de um convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção do novo hospital municipal. O contrato, cujo valor supera os R$ 15 milhões, é fruto dos recursos destinados pela deputada federal Danielle Cunha, com objetivo de viabilizar a execução do projeto. A filha buscou a verba, mas Eduardo Cunha, em pessoa, é que estava lá dando as cartas. Ele era o representante.

Consignado: novas regras contra golpes

Projeto de lei de Rosenverg Reis trata de aposentados e pensionistas. - Divulgação

Para coibir os crimes relacionados ao empréstimo consignado, responsável pela terceira maior causa de reclamações no Procon, em 2022, o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) protocolou um projeto de lei na Alerj que proíbe as instituições financeiras de oferecerem e celebrarem contratos de empréstimo para aposentados e pensionistas por ligação telefônica no estado do Rio de Janeiro. Segundo a proposta, só terão validade os empréstimos celebrados mediante assinatura de documento escrito e o interessado deverá apresentar documento de identidade idôneo.

Multa para quem consumir droga ilícita

O prefeito Fabrício Oliveira (PL), de Balneário Camboriú, Santa Catarina, instituiu multa para quem consumir droga ilícita em local público. O deputado estadual Rodrigo Amorim pretende, na Alerj, acelerar tramitação mais rápida de projeto de sua autoria, que estabelece multa em todo o estado do Rio. E seu irmão, o vereador Rogério Amorim - do mesmo partido que o prefeito - vai colocar de novo em pauta seu projeto com a multa em âmbito municipal.

Churrasquinho garantido

Não faltou carne na mesa do carioca em 2023: frango em pedaços (-15%), filé-mignon (-14%) e alcatra (-12%) puxaram o grupo de produtos com forte queda de preços no ano passado. Os supermercados contribuíram para a menor inflação no estado do Rio frente à média nacional (+4,29% contra +4,62%), tendo em vista a deflação do subgrupo Alimentação em Domicílio (-0,15%). A análise é da consultoria econômica da ASSERJ, com base no IPCA.

PICADINHO

Instituto Brasileiro de Defesa dos Consumidores promove live com Anac hoje (17), às 18h, para esclarecer dúvidas de consumidores sobre viagens aéreas. Inscrição é gratuita pelo Sympla.



Festival Agbado traz ao Rio, no sábado (20), celebração do milho e da diversidade cultural afro como combate ao racismo religioso. Evento será no Museu da República, das 10h às 19h, e é organizado pelo coletivo de matriarcado afrodiaspórico Afrikerança.



Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador está realizando até hoje (17) em seu site uma pesquisa para medir o conhecimento dos trabalhadores sobre as perdas, fraudes e depósitos não realizados no FGTS.