Publicado 16/01/2024 05:00

As mortes e a destruição no Grande Rio não são provocadas apenas pela chuva. Faltam políticas públicas apropriadas. Segundo especialistas, são rios e galerias de águas pluviais entupidos. Falta manutenção. É preciso rever os sistemas de retenção de rios de menor fluxo que deságuam nos maiores. Investir na permeabilização de solos. Instalar piscininhas nos lotes. Recuperar a mata ciliar desses cursos d'água. Mais investimento no monitoramento de risco. Redefininção dos planos de contingência referentes às principais ameaças naturais. Distribuição de pluviômetros. Limpeza de caixas de ralo no verão em pontos conhecidos de alagamento. Saneamento, pavimentação e requalificação de vias. Reversão de urbanizações descontroladas. Prevenção de erosões de encostas. Coleta de lixo. Criação de locais para armazenamento de água excedente. E, finalmente, limpar canais.

Quaquá abençoado pelo Papa

Papa Francisco abençoa Washington Quaquá e Gabriela Lopes.©? Vatican Media

Em passagem pela Europa, durante o recesso parlamentar, o deputado federal e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, e sua mulher, Gabriela Lopes, receberam bênção do Papa Francisco, no Vaticano. "Foi uma emoção tamanha, que quando o Papa se aproximou para falar comigo e Gabi, eu só soube abaixar a cabeça e rezar, sem conseguir falar nada. É um homem santo! O Santo Papa! Abençoou nossa aliança e meu cordão com o crucifixo. Abençoou nosso casamento", disse Quaquá.

Balanço do turismo no Rio

A tragédia das chuvas dos últimos dias é a nota triste para os cariocas, depois dos números excelentes da ocupação hoteleira do Rio em 2023. Foi o melhor resultado em seis anos, com média de 71,11%, segundo pesquisa do HotéisRIO. Destaque para janeiro (82,85%) e novembro (81,98%). E dados da Prefeitura do Rio mostram que o setor de turismo vem apresentando recuperação, com aumento de turistas na cidade – em 2022, foram 3,1 milhões, que pularam para 6,1 milhões em 2023.

Enchente também castiga Baixada

A forte chuva que castigou o Rio de Janeiro exige medidas emergenciais. Muitas ruas de São João de Meriti ficaram alagadas. Segundo levantamento feito pelo economista Douglas Almeida, da Iniciativa Nossa Meriti, a previsão no orçamento deste ano é de R$ 35 mil com despesa de Defesa Civil, o que corresponde 0,0033% do orçamento, que é de R$ 1,06 bilhão. Nessa subfunção, está incluso avaliar e prevenir ameaças em áreas de risco e vulnerabilidade. Para ter uma ideia, no orçamento 2023, o valor era de R$ 270 mil.

PICADINHO

Beija-Flor de Nilópolis fez mutirão, no último domingo (14), para ajudar vítimas das chuvas na região, com distribuição de alimentos, água, leite, marmitas e itens de higiene.



Com a chuva do último sábado (13), Prefeitura de Queimados montou gabinete de crise formado pelas secretarias de Defesa Civil, Governo, Obras, Conservação e Ambiente.



Governador Cláudio Castro, que estava no exterior, retornou ao Rio de Janeiro ontem (15) e se reuniu com o Comitê de Chuvas no Centro Integrado de Comando e Controle para ações após temporal do fim de semana.