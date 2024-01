Publicado 23/01/2024 05:00

O deputado estadual Rosenverg Reis, da base do governo, negou que um PDL (Projeto de Decreto Legislativo) de sua autoria teria o propósito de anular a APA do Alto Iguaçu, área ambiental que destinava absorver a água da chuva e das enchentes de rios na Baixada Fluminense. Ele esclareceu que sua intenção era apenas melhorar a redação de artigos de um Decreto Estadual adequando e aperfeiçoando a legislação, de modo que os licenciamentos concedidos às margens do Arco Metropolitano possam ser devidamente aprovados pelo órgão gestor da unidade de conservação, coibindo possíveis loteamentos clandestinos. "De todo o modo, durante discussão realizada na Alerj, em Sessão Extraordinária, o PDL foi retirado de pauta tendo em vista que, segundo a Constituição Estadual, não tem o poder de sustar os atos normativos do Executivo", esclareceu.

Treta na área da saúde do Rio

Daniel Soranz é secretário municipal de Saúde do Rio.Erbs Junior

Não convidem para a mesma mesa o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o vereador Felipe Michel, que na gestão Crivella foi secretário de Envelhecimento Saudável. Michel tem denunciado os problemas de falta de luz nos hospitais e na Ilha do Governador. Soranz acusou o vereador de implorar um cargo na atual prefeitura. E Michel convidou o secretário a fiscalizar com ele os hospitais, "em vez de ficar lacrando na internet".

Chuvas: Um milhão de reais para Nova Iguaçu

Nova Iguaçu receberá mais de R$ 1 milhão para obras de drenagem, concretagem e pavimentação, através de emenda apresentada pelo deputado estadual Carlinhos BNH (PP) ao orçamento de 2024, já aprovado pelo governador. “Nós também destinamos R$ 815 mil através de emenda impositiva, para a construção de unidade de saúde no bairro Gerard Danon", disse BNH.

De prontidão e sem agenda em caso de chuva

O deputado estadual Marcelo Dino (União) tomou uma decisão: cancelar todas as agendas fora de Duque de Caxias para se manter no município quando houver previsão de chuva forte. Nos últimos dias, Dino orientou os servidores e a população sobre o que fazer em caso de tempestade.

Projeto apresentado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital do Rio de Janeiro vence premiação internacional de tecnologia da Organização das Nações Unidas.

Instituto Onda Azul realiza sábado (27) curso gratuito de Mecânica e Carpintaria Naval do Projeto Novos Mestres em Araruama.



Projeto Ecoar, que leva artes marciais para comunidades Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Santa Marta, Ladeira dos Tabajaras, Santo Amaro e Morro Azul, vai ser ampliado para as comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia.