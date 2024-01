Publicado 21/01/2024 05:00

A proteção de dados pessoais é essencial. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), implementada em 2018, garante os direitos de liberdade e privacidade. Entretanto, 49% das prefeituras fluminenses não tomaram qualquer iniciativa para se adequar à LGPD, apresentando um cenário de alto risco à privacidade dos cidadãos. Uma Auditoria Governamental de Conformidade nas 91 Prefeituras, realizada pelo TCE-RJ, apontou resultados desanimadores. Somente Valença obteve classificação intermediária, enquanto 13% receberam nota zero. "Advertências e até multas diárias podem e serão aplicadas a quem não se adequar à Lei. O único caminho agora é correr contra o tempo e se ajustar", diz Monique Prazeres, especialista em Gestão Pública.

Dia de Iemanjá: terá festão no Arpoador

A festa do dia 2 de fevereiro, totalmente gratuita, terá atrações especiais, samba, jongo e afoxé. A 2ª edição do encontro vai das 15h às 22h, e reunirá Samba de Criolo, Nina Rosa, Ogan Bangbala, Filhas de Ghandy e Jongo do Vale do Café. Depois da estreia no ano passado com dez mil pessoas, o evento quer ultrapassar a meta. E também terá gastronomia (acarajé), roupas e acessórios. Os recursos virão da Prefeitura do Rio, via Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Pró-Carioca - Programa de Fomento à Cultura Carioca.